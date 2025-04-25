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'Önceki fiyatını biliyorsanız...' Kiralık ve satılıktaki artış için o detayı verdi

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle konut ve otobüs biletlerinde fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı Tüketiciler Derneği sıkı denetim istedi.

'Önceki fiyatını biliyorsanız...' Kiralık ve satılıktaki artış için o detayı verdi

İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, kimi vatandaşlar oturduğu yerde güvende olmadığı düşüncesiyle yeni ve depreme dayanıklı ev arayışına girerken kimi vatandaşlar da yaşadıkları paniği atlatabilmek için şehir dışındaki yakınlarının yanına gitmek için harekete geçti.

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Durum böyle olunca süreçten faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar, fiyatlarda fahiş artışlar yaptı.

Tüketicilerden gelen şikayetler doğrultusunda AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, hem yaşananları anlattı hem de fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı.

Depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulunan Küçük, şunları söyledi:

"Deprem sonrası özellikle yeni yapılmış binalarda, zemin olarak daha sağlam yerlerin bulunduğu bölgelerde, hem ev hem de kiralık fiyatlarında fahiş artış olduğuna ilişkin bizlere şikayetler ve bilgiler geldi. Bunlara net şekilde deprem fırsatçılığı ya da kötü niyetli satıcılar demek mümkün. Öncelikle biz bu şekilde bir deprem fırsatçılığı yapmayı kabul etmiyoruz. Piyasada artan talebe göre eğer yeni konut stoku ya da sağlam zeminli bölgelerdeki konut stokunun yetersiz olması durumunda makul fiyat artışı olması önümüzdeki günlerde olağan görülebilir ama bunu bir fırsata dönüştürüp, piyasa şartlarının dışında, daha yüksek tutarda artış yapanlara karşı asla müsaade edilmemeli."

Bu konuda Ticaret Bakanlığının sıkı denetim yapmasını istediklerini belirten Küçük, "Ticaret Bakanlığı diyoruz fakat Emlakçılar Odası, Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşların da bu konuda destek olması, mesleki anlamda etik ve ahlak dışı uygulamalara engel olmak için elinden geleni yapması, kendi meslek mensuplarına karşı yaptırımda bulunması ve bu anlamda istismarda bulunan, bu işe aracılık eden firmaları uyarması ve denetlemesi gerekir." diye konuştu.

"TÜKETİCİLER BİLİNÇLİ OLSUN, CAN HAVLİYLE, PANİKLE TÜKETİM TALEBİNDE BULUNMASIN"

Küçük, tüketicilere bilinçli olmaları çağrısında bulunarak, "Tabii ki hepimiz bir panik ve korku yaşıyoruz. Hepimiz sağlam zeminin olduğu sağlam binalarda oturmak istiyoruz ama bu panik havasıyla o kötü niyetli satıcıların ağına düşmeyelim." dedi.

Daha temkinli, daha sakin kalmakta fayda olduğuna işaret eden Küçük, piyasaların gerçek değerini bulmasını beklemekte yarar olduğunu kaydetti.

Küçük, "Bu kapsamda eğer fahiş fiyat artışında bulunan emlakçılar ya da satıcılar varsa bunları Ticaret Bakanlığına, Ticaret İl Müdürlüklerine ve meslek odalarına şikayet yoluyla bildirmeliyiz. Bunu yaparken de eğer o gayrimenkulün, taşınmazın hem kiralık hem satılık olarak önceki fiyat bilgilerini biliyorsak, sonraki fiyat bilgilerini de biliyorsak, bu bilgilerle birlikte şikayetçi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"GSM OPERATÖRLERİ ALTYAPILARINI GÜÇLENDİRECEK, ALTYAPI KAPASİTELERİNİ ARTIRACAK YATIRIMLARA ÖNCELİK VERSİN"

Panikle ve korkuyla, kötü niyetli satıcıların ağına düşülmemesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Şu ana kadar bize gelen şikayetlere göre en fazla konut ve kısa süreliğine şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar için otobüs biletlerinde fahiş fiyat olduğu bilgisi ulaştı. Konutta yüzde 100'ü aşan, otobüs biletlerinde yaklaşık üç kata varan artışlar yapan fırsatçılar var. Şu ana dek çadır, powerbank, battaniye gibi bu dönem insanların en fazla talep ettiği ürünlerde herhangi bir şikayetle karşılaşmadık. Vatandaşlar GSM operatörleri ile bazı şikayetlerde bulundu." bilgilerini verdi.

Küçük, konuya ilişkin "Operatörlerden bu gibi durumlarda en önemli ihtiyaç olan iletişimin kesilmemesi için yatırımlarını artırmalarını talep ediyoruz ama vatandaşlarımızdan da ilk andaki panik havası, can havliyle bir anda telefonlara yüklenmemesini istiyoruz. Daha çok internet tabanlı uygulamalar kullanılmalı. GSM operatörleri altyapılarını güçlendirecek, altyapı kapasitelerini artıracak yatırımlara öncelik versinler ,vatandaşlarımız da bu gibi durumlarda can havliyle ve panik havasıyla hareket etmesinler." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kiralık daire satılık daire
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