Öne çıkan ekonomi başlıkları: Enflasyon geçici mi? Otomotiv pazarında gerileme...

TCMB’nin dün yayımladığı ‘Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre ocak ayında gelen yüksek enflasyon geçici etkilere dayanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Enflasyonu aşağıya çekmek için gerekli tüm araçları kullanıyoruz, enflasyon düşecek. Burada piyasa şüpheciliğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum.” dedi.

Ocak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, yabancı kurumların Türkiye’ye yönelik enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Birçok kurum beklentisinde revizyon görüyoruz.

2024 yılında rekor seviyeye ulaşan otomotiv pazarı, 2025’in ilk ayında gerileme kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 13,9 düşüşle 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ait TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Türk Lirası’nın reel döviz kuru endeksi, beşinci ay üst üste artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, ocak ayında tüketici fiyatları %5,03 oranında artarken, yıllık enflasyon 2,26 puan düşerek %42,12 seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon enerjide yatay seyrederken, diğer ana gruplarda gerileme görüldü. Aylık fiyat artışında hizmetler sektörü dikkat çekerken, tüketici sepetindeki güncellemelerle hizmetler sektörünün payının artması, enflasyona yaklaşık 0,3 puan artırıcı etki yaptı. Özellikle sağlık, eğitim ve lokanta-otel gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları izlendi. Gıda fiyatlarındaki yükseliş ekmek ve tahıllar kaleminin etkisiyle belirginleşirken, enerji fiyatlarındaki artışta şebeke suyu tarifelerindeki yükseliş ve küresel enerji fiyatlarının etkisi hissedildi. SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği kapsamında muayene katılım paylarında yapılan güçlü artış, hizmet fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Yapılan düzenlemelerin şubat ayı enflasyonuna da yansıması bekleniyor.

Kira grubu enflasyonu, sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel artışla %8,66 yükselirken, yıllık enflasyon %100,64 olarak kaydedildi. Ocak ayında dayanıklı mallarda fiyat artışları devam ederken, giyim ve ayakkabı grubunda mevsimsel etkilerle %5,46 oranında fiyat düşüşü gözlendi. Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları %3,86 artarken, yıllık enflasyon 1,82 puan düşerek %41,76 oldu. İşlenmiş gıda grubunda yükseliş görülse de işlenmemiş gıdada düşüş yaşandı. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, ocak ayında enflasyon eğiliminde geçici bir yükselişe işaret etti. TCMB’nin takip ettiği B ve C göstergelerinde aylık artış hızlanırken, yıllık bazda gerileme sürdü. Raporda, ilk çeyreğe özgü bir enflasyon yükselişi olduğu ve ilerleyen dönemlerde enflasyon eğiliminin yeniden dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

YABANCI KURUMLAR

Ocak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, yabancı kurumların Türkiye’ye yönelik enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olurken, BNP Paribas kısa vadeli Türk tahvillerinde çıkış gerçekleştirdi. Bloomberg’in haberine göre, BNP Paribas stratejistleri, ocak ayındaki beklenti üstü enflasyon verisinin Türk tahvillerinde son dönemde görülen ralliyi yarıda kesme potansiyeli taşıdığını belirtti. Bu gelişme sonrası BNP Paribas, tahvillerde kâr realizasyonu yaptı. Morgan Stanley, beklentileri aşan verilerin ardından Türkiye için enflasyon ve politika faizi tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5’e yükseltirken, daha önce yüzde 26 olarak öngördüğü bu tahminde yukarı yönlü bir güncelleme yapmış oldu. Aynı zamanda yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 28,5’ten yüzde 30,5’e çıkarıldı. TCMB’nin son iletişimine dayanarak Mart ayında 250 baz puanlık faiz indirim beklentisini ise korudu.

Abrdn Investments yatırım direktörü Kieran Curtis, Türk tahvil piyasasında likiditenin artması durumunda yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi göstereceğini belirtti. Dün İstanbul’da düzenlenen Bloomberg etkinliğinde konuşan Curtis, eğride daha fazla likidite olması halinde yurtdışı fonların Türk tahvillerine olan talebinin çok daha yüksek olacağını ifade etti. Avrupa’nın en büyük fonu olan Amundi ise düşük değerlemelerde Türk hisse senetleri için fırsatlar görüyor. Amundi’nin EM CEEMEA Hisse Başkanı Marcin Fiejka, Bloomberg etkinliğinde yaptığı konuşmada, fiyat-kazanç oranının 6 seviyesinde olmasının çok yüksek görünmediğini ancak değerlemeleri haklı çıkarmak için uzun vadeye yönelik çeşitli varsayımlarda bulunulması gerektiğini ifade etti.

OTOMOTİV

2024 yılında rekor seviyeye ulaşan otomotiv pazarı, 2025’in ilk ayında gerileme kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 13,9 düşüşle 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,8 gerileyerek 12 bin 710 adede düştü. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 80 bin adetle tarihin en yüksek Ocak satışına ulaşan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, mevsimsel zayıflığın etkisiyle bu yıl gerileme kaydetti.

Ancak pazar, uzun vadeli ortalamalara kıyasla hala güçlü bir seviyede bulunuyor. Son 10 yılın Ocak ayı ortalama satışlarına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 75,2, otomobil pazarı yüzde 87,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 36,7 artış gösterdi. Vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar toplam pazarın yüzde 82,3’ünü oluştururken, gövde tipine göre en çok tercih edilen model yüzde 57,4 pay ve 32 bin 136 adet satış ile SUV araçlar oldu. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları, Aralık 2024’te kırılan rekorun ardından Ocak ayında yüzde 1,3 puanlık düşüşle pazarın yüzde 40,6’sını oluşturmasına rağmen güçlü seyrini korudu. Son bir yılda elektrikli ve hibrit araçların otomobil pazarından aldığı pay 19 puan artış gösterdi. Saf elektrikli araç satışları Aralık ayında 21 bin 598 adet iken, Ocak ayında 6 bin 71 adede düşmesine rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,4’lük bir büyüme kaydetti.

ATIŞTIRMALIKLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ait TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Türk Lirası’nın reel döviz kuru endeksi, beşinci ay üst üste artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 4,1 yükselişle 75,44 puana çıktı ve böylece Mart 2020’de görülen 75,60 seviyesinden bu yana en yüksek değerine ulaştı. Aralık ayında 67,12 puan olarak açıklanan endeks, 72,47 puana revize edilmişti.

Bloomberg tarafından İstanbul’da düzenlenen Future of Finance Zirvesi’nde konuşan Akbank CEO’su Kaan Gür, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte makroihtiyati önlemlerin önümüzdeki çeyreklerde gevşemeye başlayacağını öngördü. Gür, enflasyondaki düşüşün bankaların net faiz marjını ve kârlılığını destekleyeceğini belirterek, faiz indirimleri ve mevduat faizlerindeki düşüşün bankacılık sisteminin belirli bir kârlılık seviyesini korumasına yardımcı olacağını ifade etti.

Bloomberg Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin birinci önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak belirlenen hedeflerin tutturulacağını söyledi. Şimşek, enflasyonun düşeceğini ancak piyasadaki şüpheleri anladığını belirtti. Açıklamaları, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü ve piyasalardaki beklentileri yönetmeye odaklandığını gösteriyor.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen müzakerelerde elini güçlendirmek amacıyla Google ve Nvidia’ya yönelik rekabet soruşturmalarını yeniden başlattı. Çin’in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), dün Google’a yönelik bir rekabet soruşturması açtığını duyurdu. Konuya yakın iki kaynak, soruşturmanın Google’ın Android işletim sistemindeki pazar hakimiyetine ve Oppo, Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticilerine verdiği zarara odaklanacağını belirtti. Ayrıca Intel’e yönelik bir inceleme başlatılması da gündemde. Intel’in global gelirlerinin %29’u Çin’den geliyor.

Kaynak: Fintables