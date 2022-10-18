Onlar EYT’ye değil işe takılanlar! Sayıları milyona yaklaştı: Bir ay boyunca 3 bin 500 lira...

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi emekli olmak için gün sayarken ortaya çıkan bir detay dikkat çekti. Türkiye’de hemen her çalışan emeklilik hayali kursa da emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bugünkü resmi rakamlara göre Türkiye’de 897 bin 328 emeklinin halen çalışmaya devam ederek iş hayatından ayrılamadığı ortaya çıktı. Türkiye son günlerde EYT’yi beklerken açıklamalara göre çalışmalar Aralık ayında açıklanacak ve milyonlarca kişi beklediği emeklilik hayaline kavuşacak.

EYT YASASI İLE EMEKLİLİK ZORUNLU MU OLACAK?

Çalıştıkları yerde yüksek maaş alan vatandaşların en çok merak ettiği sorudan bir tanesi de bu. SGK mevzuatına göre bir vatandaşın emekli edilmesi için sigortalının talebi gerekiyor. Yani sigortalılar isterlerse şartları doldurduktan sonra emekli olabilir veya çalıştıkları yerde devam edebilir. EYT yasası ile de zorunlu bir başvuru süreci ve emeklilik olmayacağı ifade ediliyor. Burada da isteyen EYT'liler emekli olmak için başvuruda bulunacak.

MİLYONLARCA KİŞİ EMEKLİ OLDUĞU HALDE ÇALIŞIYOR

Ancak hayatlarını çalışarak geçirip emekli olup ancak iş hayatından kopamayan yüz binlerce emekli olduğu öğrenildi. Resmi rakamlara göre 897 bin 328 emekli çalışmaya devam ediyor ama rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kimi için maddi güvence kimi için çalışmanın bedeli kimi için de gezmek tozmak olan emeklilik, birçok kişinin hayali olsa da aslında emekli olup iş hayatını bırakmak o kadar da kolay olmuyor. Türkiye’de milyonlarca kişi emekli olduğu halde çalışıyor.

RESMİ RAKAMLARIN ÇOK ÜZERİNDE

SGK Uzmanı Mert Nayır emekli olduğu halde çalışmaya devam eden milyonların olduğu savunarak konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Baktığımız zaman resmi sayının çok çok üstünde milyonlarca emeklimiz tekrardan çalışmak zorunda oluyor ve tekrardan vergi ödüyor. Ne bu kişileri tekrardan emekli ediyor ne de tekrardan maaş yükseltiyor. Bu nedenle bu emeklileri kayıt dışına itiyor. Çünkü emekliler hem emekli maaşlarını alıyorlar hem de devlete yatırılması gereken SGK primlerini işverenden elden talep ediyorlar. Hem de işveren bu noktada devlete bu primleri ödememiş oluyor. Bu sebeple kayıt dışı istihdam oluşturulmuş oluyor. Her yıl arta arta devam eden bir emekli çalışan sayısı var.”

“EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR”

Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan veya çalışmayı devam eden birçok vatandaş içinde bulundukları durum ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emekli olduğu halde çalıştığını belirten bir vatandaş, “Bekçilik yapıyorum. 6 senedir emekliyim ama 3 bin 500 lirayla geçinmek mümkün mü acaba? 3 bin lira kira veriyorum. 4 bin lira emekli maaşı ile nasıl geçinebilirim?” ifadelerini kullandı.

Emekli olduktan sonra İstanbul’u terk etmek hayali olduğunu belirten bir diğer kişi ise, “Maalesef yapamıyorsunuz onu. Evde oturmak rahatsız ediyor insanı vücut harekete alıştığı zaman evde oturmak olmuyor tabi” sözleri ile neden çalıştığını açıkladı.

Emekli olduğunu belirten ancak çalışamadığı dile getiren bir başka vatandaş ise “çalışmak isterim tabi ki aldığım emekli maaşı yetmiyor” dedi.

Genç bir vatandaş ise ‘emekliliğime 40 yıl vardır herhalde’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Emekli olsam da çalışmaya devam ederim. Para sonuçta yani her türlü kazanmak gerekiyor.”



