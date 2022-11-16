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Onlar herkesin hayalini yaşıyorlar! Emekli olup, kendi köylerini kurdular...

16.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olduktan sonra Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önce satın aldıkları araziye yaptırdıkları 38 evle adeta bir köy oluşturan bir grup emekli, herkesin hayalindeki hayatı yaşıyorlar. Evlerinin içinde bulunduğu arazilerde doğal ürünler yetiştirip, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor.

Onlar herkesin hayalini yaşıyorlar! Emekli olup, kendi köylerini kurdular...

Emekli olan Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen, 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek, İnhisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu.Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye 2000'de toplam 38 ev yaptırıp, aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan "köyde" yaşamaya başladı.Ev başına düşen yaklaşık birer dönümlük arazide domates, zeytin, incir ve nar yetiştiren emekliler, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor. Site sakinleri, tavuk, kaz gibi kanatlı hayvanlar besliyor.

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Emekli işçi Nafiz Turan, AA muhabirine, evlerinin bulunduğu konumun Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kaplıcalara da yakın olduğunu söyledi.

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'DOĞAL ÜRÜN YETİŞTİRİYORLAR'

Evlerinin içinde bulunduğu 100 dönümlük arazide yaşayan emeklilerin ürünlerini doğal olarak yetiştirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Domates, zeytin, incir, nar gibi ürünleri yetiştirebiliyoruz. Doktor ve çeşitli sektörlerden emeklilerimiz var. Burada yazın ve kışın ayrı güzelliği var. Rakımdan dolayı kışın kar yağmadığı ve deniz seviyesine yakın olduğu için kışın da güzel bir yaşam sürdürülebiliyor. Doğamızda geyiklerimiz var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Yaban hayvanlarının birçoğuyla karşılaşmak mümkün. Burası atıl bir yerdi. Atıl yeri değerlendirdik. Hem köy için hem de emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirildi. Her ev bir dönümlük. 80 metrekarelik alana tripleks, geri kalan kısımları yeşil alan ve tarım yapacağı alanlar olarak değerlendiriliyor."

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"EMEKLİLİĞİMİZ GAYET GÜZEL GEÇİYOR"

Emekli makinist Olcay Günay da 2000 yılından beri yaşadığı bölgede çeşitli üretimler yaptığını söyledi.

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Bölgenin temiz havası olduğunu belirten Günay, "Kahvaltıdan sonra tarım için ayrılan alanda çalışmaya başlıyorum. Temiz havada da günlerimiz güzel geçiyor. Emekliliğimiz gayet güzel geçiyor. Tüm emeklilere böyle temiz havada sıhhatlerini muhafaza edebilmek için kendilerini yormadan herhangi bir şeylerle meşgul olabilirler." diye konuştu.

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Site sakinlerinden emekli memur Emine Turan ise çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirdiklerini dile getirerek, "Kendi salçamızı, zeytinyağımızı, tarhanamızı, kurutmalarımızı doğal olarak yapıyoruz. Doğal ortamda doğal ürünler yapıyoruz. Mevsimine göre doğal besleniyoruz. Temiz hava ve bol gıda, zamanımız burada güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Şahin de güzel bir sitede iyi arkadaşlık ortamında yaşadıklarını belirterek, yaşıtlarıyla doğal ortamda güzel vakit geçirdiklerini vurguladı.

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Emekli esnaf Süleyman Özmen ise yetiştirdikleri ürünleri yakınlarına da ikram ettiklerini ifade ederek, "Burada çok mutluyuz. Büyükşehirlerden buraya gelince mutlu oluyoruz. Kuşların sesleri... Rüzgar püfür püfür eser ve adama dokunmaz. İklim şartları da güzel." dedi.

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Emekli harita teknisyeni Ramazan Karakaya da evlerinin bulunduğu alanın adeta insanın ruhuna hitap ettiğini, emekliliklerini güzel bir ortamda geçirdiklerini söyledi.

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Sakarya emeklilik

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