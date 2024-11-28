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Onlarcası İstanbul'a gelecek... Hedef yıl sonuna kadar 1000 kişi! Bakanlıklar düğmeye bastı: İnfluencerlara zorunlu eğitim başladı

28.11.2024 11:42
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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliği ile "influencer"lar (sosyal medya etkileyicisi) içerik üretim süreçlerindeki hukuki ve etik sorumluluklar hakkında bilgilendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirme yaptı.

Onlarcası İstanbul'a gelecek... Hedef yıl sonuna kadar 1000 kişi! Bakanlıklar düğmeye bastı: İnfluencerlara zorunlu eğitim başladı

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle, "influencer"lara içerik üretim süreçlerindeki hukuki ve etik sorumluluklar hakkında bilgilendirildi. "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" ile influencerlara eğitim verildi.

2 BAKANLIK BERABER ÇALIŞTI

Program, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Eğitimde, paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulunun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapıldı.

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TÜM DETAYLAR ANLATILDI

Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim verildi. Influencerların kaçınması gereken konular ve paylaşımlar da eğitim konuları arasında yer aldı.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişleri de sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

1000 INFLUENCERA EĞİTİM VERİLECEK

İlki 25 Kasım'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üstü takipçisi olan influencerlar katıldı. Eğitimde yer alan 70 fenomen, programı başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

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EĞİTİMLER YÜZ YÜZE YAPILACAK

Eğitim programının yıl boyunca iki ayda bir İstanbul'da yüz yüze yapılması planlanıyor. Programa 2025 yılı sonuna kadar 1000'e yakın sosyal medya etkileyicisinin katılması hedefleniyor.

Bir sonraki eğitimin ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fenomenler, program hakkında detaylı bilgiye "smeegitimi.com" adresinden ulaşabilecek.

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AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ticaret Bakanlığı influencer
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