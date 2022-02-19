Ons 8 ayın, gram 8 haftanın zirvesinde! Altın fiyatları için 20 dolarlık kritik bölge…

Dünya genelinde artan enflasyon baskısı merkez bankalarını şahinleştirirken, artan jeopolitik risklerle birlikte küresel pay piyasaları için risk iştahının önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

Hafta boyunca Rusya-Ukrayna sınırındaki gelişmelere ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında yüksek oynaklığa sebep olurken, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamalar varlık fiyatlarındaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

Biden, bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verirken, Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenleri olduğunu dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdü. Buna göre, geçen hafta yüzde 90 ihtimalle Fed'in martta 50 baz puan faiz artırımına gideceği tahmin edilirken, son gelişmelerle birlikte tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

ABD'DE JEOPOLİTİK RİSKLER SATIŞ BASKISINI DESTEKLEDİ

ABD'de bu hafta Fed tutanaklarının korkulduğu kadar şahin olmaması ve Fed yetkililerinin açıklamalarıyla azalan 50 baz puan faiz artışı ihtimaline karşın, Rusya-Ukrayna gerilimi pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Fed'in 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösterdi.

Banka yetkililerinin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyan tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

Hafta boyunca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, temmuza kadar 100 baz puanlık faiz artırımının gerçekleştirilmesi ve ikinci çeyrekte bilanço küçültmede ikinci turun başlaması gerektiği görüşünü yineledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da faiz oranlarının artırılması ve bilanço daraltılması sürecinin daha hızlı gerçekleştirilmesi, agresif hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN İNMİYOR

Merkez bankalarının sıkı para politikasına yönelmesine karşın artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altın ise değer kazanmaya devam ediyor. Bu hafta 1902 dolarla 1 Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 2 artışla 1897 dolardan tamamladı.

Gram altın ise yurt içinde neredeyse 21 Aralık’tan beri sabit kalan dolar kuruna rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 830 liranın üzerine yükseldi. Böylelikle gram altın 8 haftanın zirvesini test etmiş oldu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 20 DOLARLIK KRİTİK BÖLGE

“Altın bazı büyük genel dirençle karşılaşmadan önce 1923 dolara yükselebilir. Bu nedenle, değerli metal bir üst seviyeyi almaya devam ettikçe izlenmesi gereken önemli bir seviye olacak” diyen DailyFX stratejisti Michael Boutros, şu seviyelere dikkat çekti:

“Aramamız gereken seviyeler, geçen yılın en yüksek haftalık kapanışı olan 1.903 dolar ve 1.923 dolar. Bu 20 dolarlık bölge kritik. 1923 doların üzerinde teknik bir molaya ihtiyaç var. Bu bozulursa, büyük bir eşik yukarı yönlü açılacaktır.”



