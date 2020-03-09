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Onsa altın fiyatları 7 yıllık rekoru kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 331,2 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı en yüksek 1703 doları görerek 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.221 liradan satılıyor.

Onsa altın fiyatları 7 yıllık rekoru kırdı

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 327,7 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,05 üzerinde 331,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.221 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1703 doları görerek Aralık 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde yüzde 0.35 yükselişle 1680 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini, buna petrolde arz fazlasının artacağına dair risklerin de eklenmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliminin belirginleştiğini söyledi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.

KAYNAK:AA

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ons altın, çeyrek altın,

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