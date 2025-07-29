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Önümüzdeki 5 yıl boyunca lider olacak meslekler belli oldu!

Küresel iş piyasasında yapılan araştırmada en hızlı büyüyen iş listesi belli oldu. 2025-2030 yılları arasında dünyanın en hızlı büyüyen meslekleri araştırıldı. Peki, 2025'ten 2030'a kadar öngörülen en hızlı büyüyen 15 meslek...

Önümüzdeki 5 yıl boyunca lider olacak meslekler belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 İşlerin Geleceği Raporu'ndan elde edilen verilerde dünya çapında 14,1 milyondan fazla çalışanı temsil eden küresel şirketlerden alınan 1.043 cevap araştırma sonuçlarını belirledi.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca lider olacak meslekler belli oldu! 1

Buna göre, yok olacak ve popüler olacak meslekler meraklandırırken iş kollarıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Yapay zekâ ve otomasyonun yükselişiyle birlikte küresel iş piyasası büyük bir dönüşüme girdi. İşverenler arasında yapılan küresel bir ankete göre 2025'ten 2030'a kadar öngörülen en hızlı büyüyen 15 iş açıklandı.

En hızlı büyüyen iş kollarının karşılığında net büyüme oranları da belli oldu.

İŞTE EN HIZLI BÜYÜYEN İŞLER

  • Büyük Veri Uzmanları - 110
  • FinTech Mühendisleri - 95
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uzmanları - 85
  • Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri - 60
  • Güvenlik Yönetimi Uzmanları - 55
  • Veri Ambarı Uzmanları - 50
  • Otonom ve Elektrikli Araç Uzmanları - 45
  • UI ve UX Tasarımcıları - 45
  • Hafif Kamyon veya Teslimat Hizmetleri Sürücüleri - 45
  • Nesnelerin İnterneti Uzmanları - 40
  • Veri Analistleri ve Bilim İnsanları - 40
  • Çevre Mühendisleri - 40
  • Bilgi Güvenliği Analistleri - 40
  • DevOps Mühendisi - 40
  • Yenilenebilir Enerji Mühendisleri - 40

Önümüzdeki 5 yıl boyunca lider olacak meslekler belli oldu! 2

BÜYÜK VERİ VE YAPAY ZEKA ROLLERİ EN HIZLI BÜYÜYEN İŞLER

Listenin başında 2030 yılına kadar %110 oranında büyümesi beklenen Büyük Veri Uzmanları yer alıyor. Bunları FinTech Mühendisleri (%95) ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları (%85) takip ediyor.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca lider olacak meslekler belli oldu! 3

Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri , %60'lık tahmini büyümeyle önemini koruyor. Siber güvenlikle ilgili roller de listede yer alıyor; Güvenlik Yönetimi Uzmanları (%55) ve Bilgi Güvenliği Analistleri (%40).

Kaynak: TGRT Haber

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Anahtar Kelimeler:
yazılım meslek
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