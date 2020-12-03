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OPEC günlük petrol üretimini artırma kararı aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2020 22:20 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC günlük petrol üretimini artırma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılının ocak ayından itibaren günlük petrol üretimini artırma kararı aldı. (AA)

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