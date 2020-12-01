OPEC Üyeleri Petrol Kısıntılarını Sürdürmeyi Değerlendiriyor

Dünyanın önde gelen petrol üreticileri üretim kesintileri devam ettirme konusunda görüşmelerini sürdürürken petrol fiyatları yüzde 1,5 oranında düştü. Ancak ham petrol fiyatının Corona virüsü aşısının kısa sürede piyasaya çıkacağı umuduyla, ayı hızla yükselerek tamamlaması bekleniyor.

Ocak ayı teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalarak 47,50 dolara düştü. Şubat vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,76 düşüşle 47,40 dolardan işlem gördü. Ocak ayı vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün de (WTI) varil başına fiyarı yüzde 1,6 düşerek 44,80 dolar oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), OPEC+ ülkelerinin de hemfikir olması durumunda, petrol üretiminde devam eden kısıtlamaların Ocak ayından itibaren üç ay daha uzatma konusunda büyük ölçüde görüş birliğine vardı.

OPEC ile Rusya ve diğer ülkelerin dahil olduğu OPEC+ ülkeleri, Pazar günü yapılan görüşmelerde uzlaşıya varılamamasının ardından Salı günü daha geniş kapsamlı görüşmeler yapmayı planlıyordu. Ancak son olarak Reuters haber ajansına konuşan üç kaynak kilit aktörlerin hala uzlaşamaması nedeniyle toplantının Perşembe gününe ertelendiğini bildirdi.