OPEC Üyeleri Petrol Kısıntılarını Sürdürmeyi Değerlendiriyor

Dünyanın önde gelen petrol üreticileri üretim kesintileri devam ettirme konusunda görüşmelerini sürdürürken petrol fiyatları yüzde 1,5 oranında düştü. Ancak ham petrol fiyatının Corona virüsü aşısının kısa sürede piyasaya çıkacağı umuduyla, ayı hızla yükselerek tamamlaması bekleniyor.
Ocak ayı teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalarak 47,50 dolara düştü. Şubat vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,76 düşüşle 47,40 dolardan işlem gördü. Ocak ayı vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün de (WTI) varil başına fiyarı yüzde 1,6 düşerek 44,80 dolar oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), OPEC+ ülkelerinin de hemfikir olması durumunda, petrol üretiminde devam eden kısıtlamaların Ocak ayından itibaren üç ay daha uzatma konusunda büyük ölçüde görüş birliğine vardı.
OPEC ile Rusya ve diğer ülkelerin dahil olduğu OPEC+ ülkeleri, Pazar günü yapılan görüşmelerde uzlaşıya varılamamasının ardından Salı günü daha geniş kapsamlı görüşmeler yapmayı planlıyordu. Ancak son olarak Reuters haber ajansına konuşan üç kaynak kilit aktörlerin hala uzlaşamaması nedeniyle toplantının Perşembe gününe ertelendiğini bildirdi.
OPEC dönem başkanlığını devralan Cezayir’in Enerji Bakanı Abdelmecid Attar, yaptığı açıklamada üretimi günlük 7,7 milyon varile düşüren kısıtlamanın 3 ay daha devam ettirilmesi için örgüt düzeyinde uzlaşı olduğunu bildirdi. OPEC yakın zamana kadar bu kesintiyi günde 2 milyon varil daha azaltarak piyasadaki arzı arttırmayı planlıyordu.
Petrol fiyatları bu ay, Mayıs’tan bu yana yüzde 25’lik artışla en büyük yükselişi yaşamıştı. Bunda Corona virüsü aşısının ekonomik iyileşmeyi hızlandırarak talebi arttırması umudunun da etkisi olduğu sanılıyor.
Reuters haber ajansının 40 kadar ekonomist ve uzmanın görüşlerini aldığı anketine göre gelecek yıl Brent petrolün varil başına ortalama 49,35 dolardan işlem görebileceği sanılıyor.
Uzmanlar Asya’da artan petrol talebinin Avrupa ve Amerika’da artmamasından yola çıkarak OPEC+ ülkelerini zor bir kararın beklediği görüşünü dile getiriyor.
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