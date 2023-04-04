OPEC, üretimi kısma kararı aldı! Petrol fiyatı tahminleri değişti: 'Yeni senaryo var' diyerek duyurdular...

Başını Suudi Arabistan’ın çektiği OPEC+ üyesi Arap ülkelerinden bir kısmı, “gönüllü” olarak günlük petrol üretimlerini mayıs ayı itibariyle azaltma kararı aldı; petrol fiyatları haftaya uçuşa geçerek başladı.

OPEC+ ülkeleri Mayıs ayından itibaren petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesinti yapma kararı aldı. Kararın ardından petrol fiyatları sert bir şekilde yükseldi. İki önemli kurum petrol fiyatları için yeni tahminde bulundu.

PETROLDE FİYAT SENARYOLARI

Citigroup'un Emtia Araştırma Bölümü Küresel Başkanı Ed Morse, petrol fiyatının 100 dolar/varile ulaşabilmesi için piyasada arz konusunda çok daha fazla belirsizlik görülmesine ihtiyaç olduğunu savundu. Morse, "100 dolar/varil petrol fiyatı için bir senaryo var. Ancak henüz bir senaryoya yakın bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.

Petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesine ulaşmasından önce "ciddi şekilde daha fazla" petrolün piyasa dışına çıkması gerektiğini savunan Morse, arzda aksamanın, bozulmanın daha fazla belirsizlikle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

YAZ AYLARINDA 110 DOLAR İHTİMALİ

Rystad Energy ise Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki OPEC+ üyelerinin, petrol üretimini gönüllü olarak Mayıs'tan itibaren 1,66 milyon varil/gün azaltma kararı almalarının, petrol piyasasında fiyatı, yılın geri kalanında 100 dolar/varilin üzerine taşıyacağını savundu. Rystad Energy analistlerine göre arzdaki sıkılaşmanın, yaz aylarında Brent petrolünde varil fiyatını 110 dolara kadar çıkarması olası.



