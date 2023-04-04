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  4. SON DAKİKA: Benzine zam, LPG’ye indirim! Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor… (4 Nisan Salı güncel benzin- mazot fiyatı)

SON DAKİKA: Benzine zam, LPG’ye indirim! Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor… (4 Nisan Salı güncel benzin- mazot fiyatı)

04.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları dün OPEC’in üretim kesintisi kararı ile sert yükseldi. Bu gelişme ile araç sahipleri “Benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?” sorularını araştırmaya başlarken son dakika haberi geldi. Edinilen bilgiye göre benzin fiyatı için bu gece yarısı 1 TL’nin üzerinde zam gelecek. Öte yandan LPG fiyatları içinse 2,12 TL’lik indirim pompa fiyatlarına yansıdı. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: Benzine zam, LPG’ye indirim! Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor… (4 Nisan Salı güncel benzin- mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları, Mayıs’tan itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gidecek. OPEC+’in aldığı bu karar ve Temmuz'da Rusya'nın da mevcut kesintisini genişletmesiyle günlük petrol üretiminde 1,6 milyon varillik kesinti yaşanacak. OPEC’in bu hareketi ile gelişmiş ülkelerdeki ekonomik yavaşlama işaretlerine karşılık düşen ham petrol fiyatlarını desteklemeyi amaçladığı ifade edilirken, petrol fiyatları dün sert yükseldi. Yükselen petrol fiyatları ile yurt içinde dolar/TL kurunun rekor seviyelerde dolaşması akaryakıt fiyatlarına zam haberini beraberinde getirdi.

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“PETROL FİYATLARI 110 DOLARA YÜKSELEBİLİR”

Bu gelişme sonrası petrol fiyatlarında 6 dolara yakın artış meydana geldi. Rystad Energy, Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki OPEC+ üyelerinin, petrol üretimini gönüllü olarak Mayıs'tan itibaren 1,66 milyon varil/gün azaltma kararı almalarının, petrol piyasasında fiyatı, yılın geri kalanında 100 dolar/varilin üzerine taşıyacağını savundu. Rystad Energy analistlerine göre arzdaki sıkılaşmanın, yaz aylarında Brent petrolünde varil fiyatını 110 dolara kadar çıkarması olası.

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Kararın ardından enerji uzmanları akaryakıt fiyatları için yeniden dalgalı bir döneme girildiğinin altını çizerek, yükseliş yönlü harekette ilk tepkinin benzin fiyatı üzerinde olacağını dile getirmişlerdir. Ve kararın hemen sonraki günde benzin için zam haberi gecikmedi. Geçtiğimiz hafta 1,5 ay aradan sonra fiyat değişikliği yapılarak 81 kuruş zamlanan benzin litre fiyatı, yurt dışı ürün fiyatlarındaki artışa paralel olarak bu gece yarısından geçerli 1,11 TL zamlanacak.

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MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Motorin litre fiyatları içinse herhangi bir zam ya da indirim haberi bugün için bulunmuyor.

LPG’YE BÜYÜK İNDİRİM

LPG (otogaz) fiyatları ise geçtiğimiz Perşembe günü yapılan 28 kuruşluk indirimin ardından bu gece değişti. Otogaz fiyatları için 2,12 liralık indirim akaryakıt tabelasına yansıdı.

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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 21,34 TL
  • Motorin: 20,43 TL
  • LPG (Otogaz): 10,30 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

  • Benzin: 21,71
  • Motorin: 20,77 TL
  • LPG (Otogaz): 10,31 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 21,69 TL
  • Motorin: 20,85 TL
  • LPG (Otogaz): 10,09 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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