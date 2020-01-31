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Opel Almanya’da batarya üretim fabrikası kuracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

Opel CEO’su Michael Lohscheller, Almanya’nın Kaiserslautern kentinde elektrikli araçlar için batarya fabrikası kurma planladıklarını duyurdu.

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Opel CEO’su Michael Lohscheller, Almanya’nın Kaiserslautern kentinde elektrikli araçlar için batarya fabrikası kurma planladıklarını duyurdu.
Kaiserslautern'de kurulacak fabrikanın Almanya'nın en büyük batarya fabrikası olacağını belirten Lohscheller konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ortağımız Saft ile birlikte yapacağımız milyar euroluk yatırımla 2 bin iş alanı yaratacak ve gerçek bir gigafactory inşa edeceğiz.”
Lohscheller, "Bu yatırım aynı zamanda, geleceğin elektrikli araçlarına dönüşüm için önemli bir başlangıç olacak" dedi.
Kaiserslautern fabrikası, Opel/Vauxhall araçlarının Avrupa'daki üretim ağına küçük ölçekli parça üretiminde önemli bir merke olma özelliği taşıyor.
Almanya, elektrikli araçlar için batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için yapılacak yatırımları destekleme amacıyla 1.0 milyar euro ayırdı. Fortune'un haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Salı günü yaptığı açıklamada, batarya hücresi üretiminin desteklenmesi için bütçeden 1.0 milyar euro ayırdıklarını ve bu üretimi Avrupa'da yapmakla ilgilenen birçok konsorsiyum bulunduğunu vurguladı. Avrupa'da büyük ölçekli batarya hücresi üretimi için zemini önümüzdeki aylarda oluşturmak istediklerini belirten Altmaier, "Batarya hücresi üretiminde ilk somut sornuçların yıl sonunda alınmasını bekliyoruz; bu konuya beklenenden daha büyük ilgi var" diye konuştu.

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