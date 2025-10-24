FİNANS

Operasyon günlerce konuşulmuştu! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu... 'Dededen miras' iddiası

İstanbul Altın Rafinerisi'ne düzenlenen operasyon Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Operasyonla ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın evine yapılan operasyon gerçekleştirildiği ve kilerde 500 kilodan fazla altın ele geçirildiği belirtildi. N.K. ve çocukları ise piyasa değeri 3 milyar TL'nin üzerinde olan altınların miras olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik 6 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyon Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aralarında şirketin patronu olan Özkan Halaç ve genel müdür Ayşen Esen'in de yer aldığı 24 kişi gözaltına alınmış, 9 Ekim'de 20 kişinin tutukluluğuna karar verilmişti.

Operasyon günlerce konuşulmuştu! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu... Dededen miras iddiası 1

YURT DIŞINDAN ALTIN GETİRİP TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ SÜSÜ VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Aralarında eski ve mevcut İAR çalışanlarının yer aldığı şüphelilerin yurt dışından getirilen altınlara Türkiye'de üretilmiş ve işlenmiş süsü verdiği, bu yolla altınları yurt dışına satarak 'hayali ihracat' yaptığı ve devletten haksız yolla teşvik ödemesi aldıkları iddia edildi.

Operasyon günlerce konuşulmuştu! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu... Dededen miras iddiası 2


İAR'ın sahibi Özkan Halaç

FAZIL HALAÇ'IN KIZ KARDEŞİNİN EVİNE BASKIN

Gündemdeki olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Youtube kanalı Onlar TV'nin yorumcularından Timur Soykan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden birinin İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın Florya'daki ikameti oldu.

Operasyon günlerce konuşulmuştu! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu... Dededen miras iddiası 3


İAR'ın kurucusu Fazıl Halaç

EVİN KİLERİNDE 500 KİLODAN FAZLA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

8 Mayıs 2025'te vefat eden Fazıl Halaç'ın kız kardeşi ve İAR'ın sahibi Özkan Halaç'ın halası olan N.K.'nın evinin kilerinde fiziki olarak muhafaza edilen 500 kilogramın üzerinde altın ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYARDAN FAZLA! DEDEDEN MİRAS İDDİASI

Ev sahibi N.K. ve çocukları, baskın sonrası verdikleri ifadede, piyasa değeri 3 milyar TL'nin üzerinde olan söz konusu altınların dedeleri Fazıl Halaç'tan kendilerine miras bırakıldığını öne sürdü.

