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OPET'ten 'iflas istemi' haberlerine ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

OPET Petrolcülük AŞ tarafından, bazı haber siteleri ve yayın organlarında yer alan "OPET'in iflası istendi" haberinin aslında iflas talepli bir alacak davası olduğu belirtilerek, "Şirketimiz tarafından ödenmemiş herhangi bir borç ve iflasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

OPET'ten 'iflas istemi' haberlerine ilişkin açıklama

OPET'in Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunuldu. Söz konusu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber siteleri ve yayın organlarında 'Koç Grubu Şirketlerinden OPET'in iflası istendi' yönünde bir haber yer almaktadır. Söz konusu haber, şirketimiz eski bayilerinden İzbel Petrol Taşımacılık Ltd. Şti.'nin, şirketimiz aleyhinde açmış olduğu iflas talepli alacak davasının, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince açıldığına dair ilanından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Halihazırda yargılama süreci devam etmekte olup, ilgili şirketin şirketimiz nezdinde herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ödenmemiş herhangi bir borç, şirketimizin iflasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Şirketimizce de konu yargıya intikal ettirilmiş olup, anılan şirket ve yetkilileri aleyhine hukuki ve cezai başvurularımız ve davalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Nereye hacetlenecek bu millet ?
opet koç zaten nasıl iflas etsin
ATEŞ OLMİYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ...
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