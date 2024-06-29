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'Oranda ciddi artış sağlayacak...' Bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama geldi

29.06.2024 11:54
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve talep edilen ve sektör çalışanlarının da faydasına olan kredi kartları ile bahşiş ödenmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmasını desteklediklerini bildirdi.

'Oranda ciddi artış sağlayacak...' Bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama geldi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeni bahşiş düzenlemesinin son dönemde servis çalışanlarına verilen nakit bahşiş gelirlerinin azalmasına çözüm olacağını belirtti.

Bingöl, bahşişlerin kredi kartı ile ödenebilmesi ve bu gelirin işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanmasının çalışanların gelirinde de ciddi bir artış sağlayacağını ve bunun kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Bingöl, "Yeni düzenleme ile bahşişler şeffaf olarak takip edilebiliyor ve nakit bulundurma zorunluluğu olmadan her müşterinin bahşiş bırakabilmesini sağlıyor. Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt altına alınabilecek bir belge de oluşturulabiliyor." ifadelerini kullandı.

"YENİ 'BAHŞİŞ' DÜZENLEMESİ İLE ÇALIŞANA KALAN ÜCRET ARTACAK"

Ramazan Bingöl, hesap ödeme açısından kredi kartı kullanım oranlarının yüzde 90'ın üstünde olduğunu ve bu ödeme yönteminin hesap pusulalarında yasal olarak yalnızca "servis ücreti" namı altında mümkün olabildiğine dikkati çekti.

Bingöl, bu uygulamadaki ücret tanımı nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde bir kesinti sonrası servis çalışanlarına ödeme yapılabildiğini ve bu durumun çalışan hak edişi açısından ciddi bir azalmaya sebep olduğunu, bunun da restoran ve turizm işletmeleri çalışanlarını mağdur ettiğini vurguladı.

Yeni düzenleme sonrası müşterilerin inisiyatifi ve isteği doğrultusunda alınacak olan bahşişlerden yüzde 10'luk bir kesinti yapılması sonrası geri kalan tüm miktarın çalışana aktarılacağını aktaran Bingöl, "Zorunlu 'servis ücreti' uygulamasında 100 liralık bir tahsilatta çalışana 45-50 lira gibi bir rakamın verilebiliyor fakat yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile bu tutarın 90 liraya çıkacak." ifadesini kullandı.

"BAHŞİŞ ORANLARINDA ARTIŞ SAĞLANACAK"

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yeni uygulamayla çalışanların hak ediş miktarlarının artacağını belirtti. Bingöl, şöyle devam etti:

"Çalışanlar tüm bu süreci belgelendirilebilecek. Nakit bahşişleri gelir olarak gösteremeyen sistem son bulacak. Geçmişte yüzde 50'nin üzerinde olan kesintiler bu yeni düzenleme ile birlikte yüzde 10 ile sınırlı kalacak ve servis personelinin hak ediş miktarındaki bu artış sektörel düzeyde nitelikli iş gücünü de artıracak. Yeni sistemle birlikte tüm süreç kayıt altına alınırken hem çalışan, hem işletme hem de kamunun yararına olacak bir sistem yürürlüğe girecek."

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında yeni düzenlemeyle kredi kartları ile yapılan bahşiş ödemelerinde artışların yaşanacağının öngörüldüğünü aktaran Bingöl, şunları kaydetti:

"Bu sayede geçmişteki büyük oranlı kesintilerin önüne geçilirken aynı zamanda çalışan personelin cebine girecek bahşiş tutarında da ciddi artışlar yaşanacaktır. Ayrıca Maliye İdaresine ödenecek kesinti ile bahşişlerden kamuya da pay aktarılmış olacak ve bu düzenlemenin çalışan işveren ve devlete faydası olacak. Yurt dışında birçok ülkede de bu şekilde uygulama var. Bu uygulamanın bir an önce yasalaşmasını arzu ediyoruz, sektöre, çalışanlara ve devlete faydalı olacak bu çalışma ile müşteri memnuniyeti de artacak. Yıllardır bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yaptık. Tüm kesimleri memnun edecek bu çalışmaya emek ve katkı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve tüm bürokratlara teşekkür ederiz."

Bingöl, bu yeni düzenlemenin herkesin yararına olduğunu yineleyerek, "Bu düzenleme sektörümüzün gelişimi adına kısa ve uzun vadede ciddi ve önemli bir adım. Düzenlemenin devamlılığı ve ilerletilmesi için tüm paydaşlarla ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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