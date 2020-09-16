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Ordu Çevreyolu'nda 2. etap çalışmaları, yaklaşık 1 yılın ardından başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında olan ve geçen yıl içerisinde ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan ‘Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında da çalışmalar başladı. ‘Türkiye'nin en pahalı yolu’ olarak adlandırılan ve ikinci etabının yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanan yol, şehirlerarası mesafeyi kısaltarak, kent merkezindeki trafiğin rahatlamasını sağlayacak.

Ordu Çevreyolu'nda 2. etap çalışmaları, yaklaşık 1 yılın ardından başladı

Proje çalışmalarına 2007 yılında başlanılan Ordu Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon TL’ye yapılarak temelleri atıldı. Toplam uzunluğu, 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrelik alanın 500 metrelik bir bölümünde görülen heyelan ise çalışmaları olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 75 metre uzunluğunda fore kazıkların çakılarak heyelan için önlem alınan Ordu Çevre Yolu’nda maliyet ise 1,9 miyar TL’ye kadar yükseldi. Birinci etabında, 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2 buçuk kilometrelik 5 çift köprü ve 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 kavşağın yer aldığı yolun 1. etabı, geçen yıl hizmete açıldı. İlk etabın açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya kadar inerken, sürücüler açısından da konforlu ulaşımın temelleri atılmış oldu.

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2.ETAPTA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

İlk etabı geçtiğimiz yıl uzun emekler sonucunda tamamlanarak hizmete açılan Ordu Çevre Yolu’nun 2. etabında da çalışmalar yaklaşık 1 yıllık sürenin ardından yeniden başladı. Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan ve yapımına yaklaşık 9 yıl önce başlanan, kendine özgü coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle 1. etabı yaklaşık 2 milyar lira ile Karadeniz Bölgesi'nin en pahalı yatırım olan Ordu Çevre Yolu'nun 2. etabının ise yaklaşık 1 buçuk yıl sonra tamamlanması bekleniyor.

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'ATIL VAZİYETTEYDİ, ÇALIŞMALAR ÇİF TARFALI OLARAK BAŞLADI'

Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç, bölgenin önceden atıl bir vaziyette olduğunu ve yeniden başlayan çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Şuan otogar ve yeni çevre yolunun ilk başladığı yer burası. Burası önceden atıl vaziyetteydi. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Burada çalışmalar başladı ve bir buçuk sene içerisinde tamamlanacağı biliniyor. Yaklaşık bir yıldan beri burada bir faaliyet yoktu ancak şuanda çalışmalar 2. etapta yeniden başladı. Melet Irmağı, Terzili ve Eskipazar Mahallelerini kapsayan tünelde çalışmalar çift taraflı olarak başladı” dedi.

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'ŞEHRİN KANAYAN YARASIYDI, MESAFELER KISALACAK'

“Burası Ordu'nun ana arteri, kanayan yarasıydı” diyen Muhtar Karaağaç, “Şehir merkezindeki bütün ağır vasıtalar ve normal araçlar buradan geçecek ve şehir merkezinde trafik hafifleyecek. Uzun süren şehir merkezi geçişleri artık 5-10 dakikaya kadar inecek. Şu anda buradan (1. etap) 20 dakikada Fatsa ilçesine gidiliyor. Burası açıldığı zaman Ordu-Trabzon arası neredeyse yarım saat olacak. Mesafe kısalacak ve şehir merkezi de hafifleyecek” diye konuştu.

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Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç ayrıca, bölgenin sulak olmasından dolayı tünel içi çalışmalarının güçlükle ilerlediğini ifade ederek, “Burası sulak bölge ve tünel içerisinde günde bir buçuk metre mesafe ilerleniyor. Çok şartlarda yapılıyor. Yapanlardan Allah razı olsun gerçekten çok zor şartlar altında yapılıyor. Dağları taşları delip de geçiyorlar” ifadelerine yer verdi.

KAYNAK:DHA

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