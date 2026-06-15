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Ordulu arıcılardan İngiltere'ye 26,8 tonluk bal ihracatı

Ordulu arıcıların Türkiye'nin 60 ilinde ürettiği ballar İngiltere'ye ihraç edildi. Bu yıl İngiltere'ye yapılan bal ihracatı 26,8 tona ulaştı.

Ordulu arıcılardan İngiltere'ye 26,8 tonluk bal ihracatı

Ordulu arıcılar tarafından Türkiye'nin 60 farklı ilinde üretimi yapılan ballar, İngiltere'ye ihraç edildi. Toplamda 17 ton 271 kilogram bal ihracatı gerçekleştirilirken, son sevkiyatla birlikte bu yıl yalnızca İngiltere'ye yapılan bal ihracatı 26 ton 897 kilograma ulaştı.

Ordu'da üretilen bal ve diğer arı ürünleri başta İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkeye ulaştırılıyor. 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 100 ton süzme bal, 60 ton karakovan balı ve 60 ton çeşitli petek balı uluslararası pazarlara gönderildi.

Ordulu arıcılardan İngiltere ye 26,8 tonluk bal ihracatı 1

Son ihracat kapsamında İngiltere'ye 17 bin 271,9 kilogram karakovan balı, kaset bal ve süzme çiçek balı sevk edildi. Daha önce yıl içerisinde gerçekleştirilen 9 bin 626 kilogram petek balı ihracatıyla birlikte, 2026 yılında yalnızca İngiltere'ye yapılan toplam bal ihracatı 26 bin 897,9 kilograma ulaştı.

BAL ÜRETİMİNDE LİDER KONUMDAYIZ

Bal ihracatı programında konuşan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu'nun bal üretiminde Türkiye'nin lider ili olduğunu söyledi.

Ordulu arıcılardan İngiltere ye 26,8 tonluk bal ihracatı 2

Kentte 3 bin 100 arıcının bulunduğunu belirten Ay, toplam kovan varlığının 650 bini aştığını ifade ederek, "İlimiz 16 bin 750 ton bal üretimi ile lider konumda. Muğla'dan sonra ülkemizde ikinci sırada yer alıyoruz. Türkiye'de üretilen balın yaklaşık yüzde 17'si Ordu'da üretiliyor. Bal üretiminin yanı sıra arı ve arı ürünleri ihracatımız da bulunuyor. 2025 yılında 509 ton, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 112 ton bal ihracatı gerçekleştirdik. Gezginci arıcılarımız ülkemizin dört bir yanında üretim yaparak il ekonomisine önemli katkılar sunuyor" dedi.

TESİSLERİMİZ 2018 YILINDAN BU YANA İHRACATA HİZMET EDİYOR

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle hayata geçirilen tesislerin ihracata önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Ordulu arıcılardan İngiltere ye 26,8 tonluk bal ihracatı 3

Cınbırtoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen ‘Arım Balım Peteğim' programının nihai sonucu olarak tesislerimiz 2018 yılında faaliyete geçti. O tarihten itibaren hem yurt içine hem de yurt dışına bal ihracatı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

ORDU BALININ ULUSLARARASI GÜVENİLİRLİĞİNİN TESCİLİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır da gerçekleştirilen ihracatın yalnızca ticari bir başarı olmadığını vurguladı.

Ordulu arıcılardan İngiltere ye 26,8 tonluk bal ihracatı 4

Ordu'nun Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten İnanır, "Üreticilerimiz tarafından ülkemizin yaklaşık 60 ilinde üretilen balların İngiltere'ye ihracatını gerçekleştiriyoruz. Buradan da dünyanın 80 ülkesine dağıtımı yapılacak. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması ve Ordu balının markalaşması ortak hedefimizdir. İngiltere'ye yapılan bu ihracat, Ordu balının uluslararası düzeydeki marka değerinin ve güvenilirliğinin önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

ORDU BALI DÜNYANIN 55 ÜLKESİNE ULAŞIYOR

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise tesisin açıldığı 2018 yılından bu yana farklı ülkelere düzenli olarak ihracat yapıldığını söyledi.

Ordulu arıcılardan İngiltere ye 26,8 tonluk bal ihracatı 5

Çiftçi, "Anlaşmalı olduğumuz bir firma aracılığıyla 2021 yılından bu yana gönderdiğimiz ballar dünyanın 55 ülkesine pazarlanıyor. İhracat, arıcılarımızın ürünlerinin hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyor ve ülkemize döviz girdisi kazandırıyor. Arıcılarımız büyük emeklerle Türkiye'nin 60 ilinde üretim yapıyor. Biz de bu ürünlerin değer bulması için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın daha da artmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.

Ordulu arıcılardan İngiltere ye 26,8 tonluk bal ihracatı 6

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bal Ordu İhracat
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