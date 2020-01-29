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Orkinos ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2019'daki orkinos ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 53 artarak 97 milyon doları aştı - Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan: - "Japonya'nın geleneksel yemekleri olan suşi ve sashimide Türkiye'de yetişen orkinoslar kullanılıyor. Balığımız Japon ustalardan tam not alıyor"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Büyük bölümü Japonya'ya gönderilen orkinosta 2019 ihracatı, önceki yıla göre yüzde 53 artarak 97 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Akdeniz açıklarında avlandıktan sonra çiftliklerde büyütülen orkinos, ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor.

Orkinos, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor. Japonların çiğ balık eti ve pirinç kullanarak yaptığı suşinin ham maddesi olan orkinos, zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara giriyor.

Türk balıkçıların büyük gırgır tekneleriyle sürüler halinde avladığı orkinos, yaklaşık 1 aylık yolculuktan sonra denizin ortasındaki çiftliklerde kafeslere alınıyor.

Uskumru, kolyoz ve sardalya ile beslenen orkinos Japonya'dan gelen fabrika gemilere veriliyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de 4 bin 461 ton orkinos ihracatı karşılığında 63 milyon 330 bin dolar gelir elde edildi.

Orkinosta geçen yıl dolar bazında ihracat yüzde 53 arttı. Böylece Türkiye'nin orkinosta dış satımı 97 milyon 400 bin dolara çıktı.

Orkinos, 12 dolar kilogram fiyatıyla su ürünleri ihracatında ilk sırada yer aldı. İhracatta ilk sırada 79 milyon dolarla Japonya yer alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Güney Kore ve 2,7 milyon dolarla ABD izledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkinosun dünya genelinde en büyük pazarının Japonya ve Güney Kore olduğunu söyledi.

Orkinosun zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara girdiğini dile getiren Kızıltan, "Japonya'nın geleneksel yemekleri olan suşi ve sashimide Türkiye'de yetişen orkinoslar kullanılıyor. Balığımız Japon ustalardan tam not alıyor. Çiftliklerde yetişen orkinosların ağırlığı 600 kilograma kadar çıkıyor. Bundan dolayı orkinoslara denizlerin büyükbaşı diyoruz. Bu tanımlamanın da yakıştığını düşünüyorum." dedi.

-"Tüm dünyayla rekabet ediyoruz"

Türkiye'nin en önemli su ürünleri şirketlerinden Group Sagun'un yönetim kurulu başkan Yardımcısı Oğulcan Sagun da orkinosun hasat dönemi yıl sonuna geldiği için bazı yıllarda Japon gemilerinin geliş tarihine göre ihracat rakamlarının değiştiğini söyledi.

ICCAT tarafından ülkelere belirli kotalar verildiğini anımsatan Sagun, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye verilen orkinos avcılık kotasında geçen yıl artış yaşadı. Ancak bu Türkiye için yeterli değil. Avrupa Birliği ülkeleri bu kotaların yüzde 60'ına hakim. Biz orkinos işini Türkiye'de ilk yapanlardan biriyiz. O zaman kimse yoktu ancak bugün çok büyüdü. Tüm dünyayla rekabet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
ihracat, Orkinos, sashimi, suşi,

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