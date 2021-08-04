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Orman yangınlarına ilişkin STK'lerden ortak açıklama

04.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) yaptıkları ortak açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede imkanlar ölçüsünde devletin ve milletin yanında olduklarını bildirdi.

Orman yangınlarına ilişkin STK'lerden ortak açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği, orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yangınları söndürmek için gece gündüz canla başla mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlara minnetlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi 'devlet-millet el ele' bu zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışması ile bütün yaraları saracağına inanıyoruz.

Bu zor günlerde, devletimizin mücadelesine gölge düşürecek hususlardan kaçınarak, mücadele gücünü artıran birlik, beraberlik ve dayanışmanın öne çıkarılması gereken bir gündemi yaşıyoruz. Bizler, bu mücadelede imkanlarımız ölçüsünde devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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