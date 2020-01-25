Orman yangınlarıyla mücadeleye "gece görüş" desteği geliyor

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ürettiği 3 helikopterin gelecek yıl sonuna doğru Bakanlık envanterine katılacağını belirterek, "Gece görüşlü helikopterler yangınlarda yönetim helikopteri olarak kullanılacak." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, yangın söndürme filosunun genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yangın söndürme uçakları konusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının planlamasını yaptığı bir ihale bulunduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu ihaleye yakın zamanda çıkılacak. Burada öne çıkan en önemli ülkelerden biri Rusya. Aslında amfibik uçak üreten ve bizim istediğimiz teknik şartnameye uygun ülkelere açık bir ihale olacak." diye konuştu.

Pakdemirli, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus uçaklarını denediklerini ve bunların Türkiye koşullarına uygun olduğunu gördüklerini söyledi.

Türkiye'de yangın söndürme uçaklarına yönelik sürdürülen çalışmalara dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'nin ürettiği 3 helikopter gelecek yıl sonuna doğru Bakanlık envanterine katılacak. Gece görüşlü helikopterler yangınlarda yönetim helikopteri olarak kullanılacak." ifadelerini kullandı.