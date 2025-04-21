Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para birimi nedir? Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para biriminin kodu ve sembolü

İsim olarak Afrika kelimesini kullanan iki ülkeden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti, daha önce Roma İmparatorluğu’na bağlı bir eyalettir. Çeşitli dönemlerden geçmiş olan ülkenin oldukça geniş bir tarihçesi bulunmaktadır. Ülkenin başkenti olan Bangui aynı zamanda ülkenin en büyük kenti olma özelliğine de sahiptir.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para birimi nedir?

Fransızca ve Sango dili olmak üzere iki resmi dil kabul etmiş olan Orta Afrika Cumhuriyeti bağımsızlığını 13 Ağustos 1960 tarihinde ilan etmiştir. Toplam yüzölçümü 622.984 kilometre kare olan ülkenin nüfusu tahmini olarak yaklaşık 4.666.368 civarındadır. Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika anakarasının iç kısımlarında yer alan, tamamen kara ile çevrilmiş bir ülkedir. Deniz sınırı bulunmamaktadır. Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Kamerun ve Çad ile sınır komşusudur.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin güney kısmında yer alan tropikal yağmur ormanları bu bölgede yaşayan orman fillerinin ve gorillerin yaşadıkları son alanlar olarak kabul edilir. Güney kısımda aralıklı ağaçlar bulunur. Doğum oranı oldukça yüksek bir ülkedir ve genç nüfusa sahiptir. Para birimi ise Orta Afrika CFA Frangı olarak kabul edilmiştir.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Birden fazla ülkede resmi olarak geçerliliği bulunan para birimleri vardır. Bunlardan biri de Orta Afrika CFA frangıdır. Orta Afrika CFA frangı, Çad, Ekvator Ginesi, Gabon, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti ülkeleri tarafından kullanılmaktadır. Bu para birimi uluslararası alanda üç haneli kısaltma kodu ile işlem görmektedir.

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi kodlarını düzenleyen bir standarttır. Bu standarda göre Orta Afrika Cumhuriyeti’ne ait para birimi olan Orta Afrika CFG frangı XAF üç haneli kod ile kabul edilmiştir. Döviz bürolarında ve para işlemlerinde evrensel olarak bu kod kullanılmaktadır.