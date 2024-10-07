FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Orta Doğu'daki savaş gerilimi petrolü etkilemeye devam ediyor... Akaryakıt 50 TL'yi bulabilir!

Orta Doğu'daki savaş gerilimi petrolü etkilemeye devam ediyor... Akaryakıt 50 TL'yi bulabilir!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu'da yaşanan hareketlilikler petrolü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 79 doların üzerini test eden petrol, arta çatışmalara ve İsrail'in İran'a yapması planlanan saldırıya kilitlendi. İsrail'in İran'ın petrol üretim noktalarını vurması halinde ise petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceği konuşuluyor.

Orta Doğu'daki savaş gerilimi petrolü etkilemeye devam ediyor... Akaryakıt 50 TL'yi bulabilir!

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar petrolü gerilmesine neden oluyor. İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesi sonrası İsrail'den İran'a yönelik bir hamle bekleniyor. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar sınırından 79 doların üzerine kadar tırmandı. Yeni hafta da 77,75 dolardan başlarken; petrol fiyatlarınında neler yaşanabileceği merak edilmeye başlandı.

İSRAİL PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALABİLİR!

Türkiye'nin haberine göre, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığını artırması petrolü derinden etkileyecek.

Jeopolitik riskleri analiz eden GeoQuant Resarch şirketinin Başkanı Ross Schaapp; İran’ın en büyük gelir kaynağının petrol ihracatı olduğunu hatırlatarak, “İsrail İran'ı finansal anlamda zor durumda bırakmak için petrol üretim ve altyapı tesislerini hedef alabilir. Ancak böyle bir saldırı Brent petrol fiyatını dramatik şekilde yükseltebilir” uyarısında bulundu.

akaryakıt 2

Opsiyon piyasalarında Brent petrolün 100 dolar olabileceğine yönelik işlemler ise dikkat çekiyor. Dow Jones Market Data verilerine göre bu fiyatlamayı aralık ayı için yapan opsiyonların adedi 41 bin kontratı geçti.

Petrolün 100 dolar olması durumunda ise akaryakıt fiyatları ibresini 50 TL'ye çevirebilir. 7 Ekim 2024 benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 42,89 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 42,70 TL olarak fiyatlanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.7
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.89
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.36
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.73
Gazyağı
35.08
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt Brent petrol
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

Yüzde 8,93'lük zam cepte! Yeni emekli maaşlarını tek tek hesapladı

Yüzde 8,93'lük zam cepte! Yeni emekli maaşlarını tek tek hesapladı

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni boyut!

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni boyut!

Altında ivme yukarı yönlü... Uzmanı tavsiye verdi!

Altında ivme yukarı yönlü... Uzmanı tavsiye verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.