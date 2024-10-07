Orta Doğu'daki savaş gerilimi petrolü etkilemeye devam ediyor... Akaryakıt 50 TL'yi bulabilir!

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar petrolü gerilmesine neden oluyor. İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesi sonrası İsrail'den İran'a yönelik bir hamle bekleniyor. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar sınırından 79 doların üzerine kadar tırmandı. Yeni hafta da 77,75 dolardan başlarken; petrol fiyatlarınında neler yaşanabileceği merak edilmeye başlandı.

İSRAİL PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALABİLİR!

Türkiye'nin haberine göre, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığını artırması petrolü derinden etkileyecek.

Jeopolitik riskleri analiz eden GeoQuant Resarch şirketinin Başkanı Ross Schaapp; İran’ın en büyük gelir kaynağının petrol ihracatı olduğunu hatırlatarak, “İsrail İran'ı finansal anlamda zor durumda bırakmak için petrol üretim ve altyapı tesislerini hedef alabilir. Ancak böyle bir saldırı Brent petrol fiyatını dramatik şekilde yükseltebilir” uyarısında bulundu.

Opsiyon piyasalarında Brent petrolün 100 dolar olabileceğine yönelik işlemler ise dikkat çekiyor. Dow Jones Market Data verilerine göre bu fiyatlamayı aralık ayı için yapan opsiyonların adedi 41 bin kontratı geçti.

Petrolün 100 dolar olması durumunda ise akaryakıt fiyatları ibresini 50 TL'ye çevirebilir. 7 Ekim 2024 benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 42,89 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 42,70 TL olarak fiyatlanıyor.