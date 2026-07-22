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Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktı

ABD-İran geriliminin derinleşmesi ve Hürmüz ile Babülmendep boğazlarındaki güvenlik endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktı

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Petrol arzının sekteye uğrayabileceğine yönelik endişeler ve kritik sevkiyat güzergahlarında artan güvenlik riskleri, Brent petrolün varil fiyatını 95 doların üzerine taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, dün günü 91,01 dolardan tamamlamasının ardından bugün saat 12.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,86 artışla 95,43 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 88,57 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktı 1

11 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Yaşanan yükselişle birlikte petrol fiyatları, 11 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasalarda fiyatların yükselmesinde, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı askeri hamlelerin küresel petrol arzına yönelik riskleri artırması etkili oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik endişeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktı 2

ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI HAMLELER

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" saldırı dalgalarını sürdürürken, İran da Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11'inci saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

İran ordusu ise ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik ekipmanlarını, ayrıca Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına ait bazı binalar ve mühimmat depolarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Fars Haber Ajansının yayımladığı Buşehr Valiliği açıklamasında da ABD ordusuna ait füzelerin gece saatlerinde İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınındaki bir elektrik trafo merkezini vurduğu belirtildi.

Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktı 3

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDAKİ RİSK DE FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Petrol fiyatlarını yukarı taşıyan tek unsur Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmadı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda artan güvenlik riski de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansının dün yayımladığı haberde, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası kapsamında yapılan uyarılar sonrasında son 24 saatte 6 geminin rotasını değiştirerek geri döndüğü bildirildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı yaklaşık 12 yıldır Yemen'e abluka uygulamakla suçlayarak buna "karşı abluka" ile yanıt vereceklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol petrol varil fiyatları
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