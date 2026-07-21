Orta Doğu gerilimi petrolü vurabilir! Goldman Sachs'tan kritik uyarı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği artırırken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir petrol değerlendirmesi geldi. Bankanın analizine göre, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli arz kesintileri Brent petrol fiyatlarını kısa süreliğine 120 doların üzerine taşıyabilir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında da sert artışlar yaşanabileceği ve litre fiyatlarının 100 TL seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Petrol piyasalarında yönü belirleyecek en önemli unsurun Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna dikkat çekilirken, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıkların küresel arz üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

BRENT PETROL İÇİN 120 DOLAR SENARYOSU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Goldman Sachs'ın analizinde, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının uzun süre kesintiye uğraması halinde Brent petrolün varil fiyatının yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceği belirtildi. Bankaya göre bu ihtimal, küresel petrol arzında önemli bir daralmaya yol açabilir ve fiyatların hızla yükselmesine neden olabilir.

TEMEL BEKLENTİ 80 DOLAR SEVİYESİ

Banka, 120 dolar senaryosunun ana beklenti olmadığının da altını çizdi. Analize göre, jeopolitik gerilimin azalması ve petrol arzının normal şekilde sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde yaklaşık 80 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor. Goldman Sachs ayrıca gelecek yıl için ortalama Brent petrol fiyatı tahminini 75 dolar seviyesinde korudu.

GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDE

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının büyük ölçüde Orta Doğu'dan gelecek haber akışına bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası geçiş sorunlarının küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği ve fiyatlarda sert yükseliş riskini canlı tutabileceği ifade ediliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası yükselişin yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, aynı zamanda küresel enflasyon üzerinde de yeni bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasa aktörleri bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

120 DOLARLIK PETROL AKARYAKITI NASIL ETKİLER?

Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara ulaşması halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği belirtiliyor. ABD-İran krizinde gerilimin yeniden yükseldiği dönemde petrol fiyatları 70 dolardan 90 dolara kadar çıkmış, bu artışın ardından akaryakıta peş peşe zamlar yapılmıştı. Son 2 haftada benzin ve motorin fiyatlarına toplamda 12 lira zam gelirken, Goldman Sachs'ın öngördüğü 120 dolar senaryosunun gerçekleşmesi durumunda akaryakıt litre fiyatlarının 100 TL seviyelerine ulaşabileceği değerlendiriliyor.