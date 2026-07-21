FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Orta Doğu gerilimi petrolü vurabilir! Goldman Sachs'tan kritik uyarı

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek arz kesintisinin Brent petrolü 120 doların üzerine taşıyabileceğini, akaryakıtta ise 100 TL riskini gündeme getirdi.

Orta Doğu gerilimi petrolü vurabilir! Goldman Sachs'tan kritik uyarı
Aleyna Türkmen

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği artırırken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir petrol değerlendirmesi geldi. Bankanın analizine göre, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli arz kesintileri Brent petrol fiyatlarını kısa süreliğine 120 doların üzerine taşıyabilir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında da sert artışlar yaşanabileceği ve litre fiyatlarının 100 TL seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Petrol piyasalarında yönü belirleyecek en önemli unsurun Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna dikkat çekilirken, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıkların küresel arz üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

BRENT PETROL İÇİN 120 DOLAR SENARYOSU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Goldman Sachs'ın analizinde, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının uzun süre kesintiye uğraması halinde Brent petrolün varil fiyatının yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceği belirtildi. Bankaya göre bu ihtimal, küresel petrol arzında önemli bir daralmaya yol açabilir ve fiyatların hızla yükselmesine neden olabilir.

Orta Doğu gerilimi petrolü vurabilir! Goldman Sachs tan kritik uyarı 1

TEMEL BEKLENTİ 80 DOLAR SEVİYESİ

Banka, 120 dolar senaryosunun ana beklenti olmadığının da altını çizdi. Analize göre, jeopolitik gerilimin azalması ve petrol arzının normal şekilde sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde yaklaşık 80 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor. Goldman Sachs ayrıca gelecek yıl için ortalama Brent petrol fiyatı tahminini 75 dolar seviyesinde korudu.

GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDE

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının büyük ölçüde Orta Doğu'dan gelecek haber akışına bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası geçiş sorunlarının küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği ve fiyatlarda sert yükseliş riskini canlı tutabileceği ifade ediliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası yükselişin yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, aynı zamanda küresel enflasyon üzerinde de yeni bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasa aktörleri bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

Orta Doğu gerilimi petrolü vurabilir! Goldman Sachs tan kritik uyarı 2

120 DOLARLIK PETROL AKARYAKITI NASIL ETKİLER?

Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara ulaşması halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği belirtiliyor. ABD-İran krizinde gerilimin yeniden yükseldiği dönemde petrol fiyatları 70 dolardan 90 dolara kadar çıkmış, bu artışın ardından akaryakıta peş peşe zamlar yapılmıştı. Son 2 haftada benzin ve motorin fiyatlarına toplamda 12 lira zam gelirken, Goldman Sachs'ın öngördüğü 120 dolar senaryosunun gerçekleşmesi durumunda akaryakıt litre fiyatlarının 100 TL seviyelerine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik ve elektronik sektöründen tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracatıElektrik ve elektronik sektöründen tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracatı
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 8,6 milyon TL ceza kesildiTicaret Bakanlığı düğmeye bastı! 8,6 milyon TL ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs Petrol Brent petrol Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.