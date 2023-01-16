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ORTA GELİR KONUT başvuruları başladı mı, şartları neler? 2023 Orta Gelir Konut Kampanyası geri ödeme planı ve kredi faiz oranları!

16.01.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Gelir Konut Kampanyası ile ilgili son dakika açıklamaları 0,69 konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu konut kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Yapılan açıklamaya göre bir kura süreci de olmayacak. 81 ilde geçerli olan kampanyaya başvuruda bulunan kişilere, 15 sene vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. Peki, orta gelir konut başvuru şartları neler? Orta Gelir Konut geri ödeme planı ve kredi faiz oranları!

ORTA GELİR KONUT başvuruları başladı mı, şartları neler? 2023 Orta Gelir Konut Kampanyası geri ödeme planı ve kredi faiz oranları!

Orta Gelir Konut Kampanyası ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; daire almak isteyen kişiler, bankalara müracaat edecekler. Başvuru yapılan banka proje ile başvuruda bulunan vatandaşın kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Kampanyanın en önemli koşullarından biri de alınacak evin 0 olması ve başvuru yapacak kişinin üzerinde bir konut olmaması ya da son 1 senede konut alım-satımı yapmamış olması. Peki, orta gelirli konut başvurusu nasıl yapılır, ödeme planı nasıl, kimler başvurabilir? İşte orta gelirliye konut projesi faiz oranı...

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ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞLADI MI?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün (16 Ocak) itibarıyla başlayacak. Konut sahibi olmak isteyenler başvurularını, banka veya katılım bankaları aracılığıyla yapacak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Ardından uygun olan projeler için kredi verecek.

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşların kurasız konut kredisi alma hakkı olacak.

Kampanyadan, 18 yaş üstü ve bankalardan kredi almaya uygun görülen herkes yararlanabilecek.

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ORTA GELİR KONUT KAMPAYASINDA FAİZ ORANLARI

Orta gelirliye konut kampanyasında faiz oranları, kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

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Hane geliri 15 bin TL olan bir katılımcı, kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 TL aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 TL'yi bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı göz önünde bulundurulacak. Krediye başvuru yapacaklarda, son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranıyor.

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