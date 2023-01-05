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Orta Gelir Konut Kredisi ödeme planı nasıl olacak? 2023 Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı!

05.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Gelir Konut Kredisi ödeme planı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Nebati Orta Gelirliye İlk Ev projesine ilişkin yaptığı açıklamada "0,69'dan başlayan faiz ve 15 yıl vade olacak" ifadesine yer verdi. Peki, Orta Gelir Konut Kredisi ödeme planı nasıl olacak? İşte 2023 Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı...

Orta Gelir Konut Kredisi ödeme planı nasıl olacak? 2023 Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı!

Orta Gelir Konut Kredisi ödeme planı 5 Ocak 2023 Perşembe günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının ayrıntıları geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aktarıldı. Orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı ve aylık taksitleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2023 Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı...

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ORTA GELİR KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Orta gelirliye konut kredisinde ödeme planınının nasıl olacağı merak konusu oldu.

Orta gelirliye konut projesine ilişkin yapılan açıklamaya göre; asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 yıl olacak.

Bakan Kurum ve Bakan Nebati kredi faizi/kar payı yüzdesinin 0.69’dan başlayacağını aktardı.

Konuya ilişkin yaspılan duyuruda taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyeceği belirtildi.

İlk 3 sene aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 yıl için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

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2023 ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

Orta Gelirliye Konut Projesi ödeme planı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; 1 milyon TL kredi kullanıldığı düşünülürse, kişi ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 lira taksit ödeyecek.

İkinci sene taksit 5 bin 400 liraya yükselecek, 3. yılda taksitler 6 bin 480 lira olacak. Dördüncü senede ise taksitler 10 bin 315 liraya çıkacak.

Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.

Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye ulaşacak.

Orta Gelirliye Konut Projesinden 1. bölgede maksimum geliri 80 bin lira, 2. bölgede 65 bin lira ve 3 bölgede 45 bin liraya ulaşanlar yararlanabilecek.

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TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDE 1. BÖLGEDE HANGİ İLLER VAR?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklandı.

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

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TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDE 1. BÖLGE İÇİN EN ÇOK KREDİ NE KADAR?

Bakan Nebati'nin konuya dair yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları:

  1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir."

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