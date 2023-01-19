Orta gelirliye konut kampanyasında şikayet yağdı, Bakanlık harekete geçti! Artık hepsi yararlanabilecek

Sosyal konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşların ev ihtiyaçları ikinci yeni bir proje yapılmıştı. Bu projede sıfır konutlar için 0,69 faiz oranıyla ev kredisinin kullanılacağı açıklanmıştı. Vatandaşların bazı bankaların kredi için büyük projeleri adres gösterdiğine dair şikayetlerinden sonra Bakanlık harekete geçti. Yapılan açıklamada 'Küçük, büyük tüm müteahhitler kampanyaya dahil' denildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tanıtım ofisleri ve emlakçıları dolaşarak satın alacağı evi belirlemeye çalışan vatandaşlar bir yandan da kredi ve geri ödeme planını merak ediyor. Yeni evim kampanyası için start verildi ama bazı bankalar kredi vermek için büyük projeleri adres olarak gösterdi. Vatandaştan şikayet yağdı. Hal böyle olunca hemen düzenlemeye gidildi. Kampanyanın yer aldığı internet sitesi güncellendi. TOBB'da, oda ve borsalara kayıtlı tüm küçük müteahhitlerin de 0,69 faiz kampanyasından yararlanabileceği açıklandı.

TEK ŞART EVİN SIFIR OLMASI

Show Haber'in haberine göre kampanya için tek şart evin sıfır olması. Ancak küçük müteahhitler kredi miktarları yüksek olduğu için vergi yükünden şikayetçi.

