Orta gelirliye konut kredisi faizleri neler? 2023 orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları, taksit ve ödeme planı

Orta gelirliye konut kredisi faizleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler bankalara müracaat edecekler. Başvuru yapılan banka proje ile başvuruda bulunan vatandaşın kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Kampanyanın en önemli koşullarından biri de alınacak evin 0 olması ve başvuru yapacak kişinin üzerinde bir konut olmaması ya da son 1 senede konut alım-satımı yapmamış olması. Orta gelirliye konut kredisi faizleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları, taksit ve ödeme planı....

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI KREDİ FAİZLERİ VE ŞARTLARI

Orta gelirliye konut kampanyası ile azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak.

Orta gelirliye konut kampanyasında başvuruları 16 Ocak'ta alınmaya başlandı.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını, banka veya katılım bankaları aracılığıyla gerçekleştirecekler.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Sonrasında da uygun olan projeler için kredi verecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK!

Orta gelirliye konut kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşların kurasız konut kredisi alma hakkı olacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

ORTA GELİR KONUT KAMPAYASINDA FAİZ ORANLARI

Orta gelirliye konut kampanyasında faiz oranları, kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

Hane geliri 15 bin TL olan bir katılımcı, kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 TL aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 TL'yi bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı göz önünde bulundurulacak. Krediye başvuru yapacaklarda, son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranıyor.



