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Ortağı eşi oldu, 8 yıldır canla başla çalışıyorlar! Önce tezgahta sonra üretimde çalıştı, yepyeni lezzetler üretti

08.03.2025 15:54
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ortağı ayrıldıktan sonra çalışacak personel bulmakta zorluk çeken şekerleme işletmecisi Ahmet Sönmez'in (34), 8 yıldır en büyük yardımcısı eşi Hatice Sönmez (34) oldu. Sönmez, iş yerinde lokum sarıp, satarak eşine destek oluyor.

Ortağı eşi oldu, 8 yıldır canla başla çalışıyorlar! Önce tezgahta sonra üretimde çalıştı, yepyeni lezzetler üretti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde şekerleme satıcısı Ahmet Sönmez, 8 yıl önce ortağı ile yollarını ayırdı. Kendisine yardımcı ve ortak bulamayan Ahmet Sönmez'in en büyük destekçisi, hayat arkadaşı Hatice Sönmez oldu. Eşiyle iş yerine gelen Hatice Sönmez, önceleri tezgahta satış yaparken, sonra üretim bölümünde lokum sarmaya başladı. Hatice Sönmez yıllardır iş yerinde lokum sarıp, tezgahta satış yaparak eşine destek oluyor. 2 çocuklu Sönmez çifti, 8 yıldır iş yerini birlikte çalıştırıyor.

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'İŞİ EŞİMDEN ÖĞRENDİM'

Lokum sarmayı eşinden öğrendiğini anlatan Hatice Sönmez, "Eşim 10 yıl önce ortağıyla iş yerini açtı. Daha sonra ortağı ayrıldı, gitti. Ben de eşime destek amaçlı geldim, çalışmaya başladım. İşi eşimden öğrendim. 'Yaparsın. Yapamazsın' derken öğrenip işi ilerlettim. Yenilikler yapmayı çok seviyoruz. Değişik tatlar, ürünler imal ediyoruz. Leblebili, haşhaşlı lokumlar gibi yöremize özgün ürünlerin lokumlarını da üretiyoruz" dedi.

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'8 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Ahmet Sönmez ise "Ortağım ayrıldıktan sonra çalışacak birisini bulamadım. Eşimi getirmeye başladım. Önceleri satışta tezgahtaydı. Sonraları benim yetişemediğim zamanlarda lokum sarmaya yardımcı oldu. Benden daha iyi tezgahtarlık yapıp, lokum sarmaya başladı. 8 yıldır birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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