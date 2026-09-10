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Ortalama kiralar eylül başında belli oldu! En düşük fiyat artışı bu illerde

Kiralarda yıllık artış TÜFE’yi yakalayamadı. Eylül başında ortalama kira 28 bin TL olurken, bazı illerde artış yüzde 5-17 bandında kaldı.

Ortalama kiralar eylül başında belli oldu! En düşük fiyat artışı bu illerde
Cansu Çamcı

Eylül'ün gelmesi ve ilkokulların açılmasıyla birlikte yaz döneminin en hareketli eylemlerinden olan ev taşıma telaşı da büyük ölçüde geride kaldı. Üniversite öğrencisi hareketliliğinin yanı sıra tayin ve iş değişikliği sebebiyle taşınanlar yeni adreslerine yerleşti. Kiralık konut piyasasında son dengeler oluştu.

Yaz aylarında hızlanan kiralık konut arayışı ve buna bağlı fiyat hareketliliği, eylül itibarıyla yerini daha durağan bir piyasaya bıraktı. Ev sahipleri ve kiracılar açısından en yoğun dönem geride kalırken, piyasada oluşan kira seviyeleri de net görünmeye başlandı.

ORTALAMA KİRA 28 BİN TL

Türkiye’de ortalama kiralar eylül başında 28 bin TL olarak ölçüldü. Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre son 1 yıllık dönemde ortalama kiralarda yüzde 22,29 artış gerçekleşti. Bu artış %31,51 olarak açıklanan TÜFE’nin atında kaldı. Böylece ortalama kiralarda reel düşüş gerçekleşti. Bu arada geçen yılı 229 TL’den tamamlayan ortalama metrekare kira fiyatı bu yıl ağustosta 280 TL’ye yükseldi.

Ortalama kiralar eylül başında belli oldu! En düşük fiyat artışı bu illerde 1

EN YÜKSEK VE DÜŞÜK KİRALAR

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; Sadece daire vasıflı konutlar dikkate alındığında İstanbul 45 bin 509 TL, Muğla 40 bin 773 TL, Ankara 34 bin 440 TL, İzmir 33 bin 369 TL ve Antalya 29 bin 305 TL ortalama kira ile, ağustosta fiyatların en yüksek olduğu iller arasında başı çekti.

Kilis, Yozgat, Aksaray, Muş ve Kütahya ise 10 bin 586-14 bin 823 TL bandındaki ortalama fiyatları ile kiraların en düşük olduğu iller olarak öne çıktı.

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI İLLER

Bu arada kiraların en az arttığı iller de belli oldu. Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye genelinde son 1 yılda kira artışının en düşük olduğu iller, ortalama kiralar ve artış oranları şöyle:

Çankırı: 19.226 TL (5,81%)
Tekirdağ: 22.168 TL (10,55%)
Kars: 15.868 TL (11,15%)
Hatay: 20.281 TL (11,61%)
Malatya: 17.738 TL (11,76%)
Zonguldak: 22.800 TL (13,09%)
Kütahya: 14.823 TL (14,07%)
Balıkesir: 23.903 TL (14,84%)
Edirne: 21.824 TL (15,05%)
Niğde: 22.659 TL (15,49%)
Kırklareli: 23.329 TL (15,98%)
Manisa: 22.450 TL (16,25%)
Çanakkale: 27.810 TL (16,54%)
Yalova: 23.516 TL (17,23%)
Kocaeli: 27.547 TL (17,30%)

Ortalama kiralar eylül başında belli oldu! En düşük fiyat artışı bu illerde 2

MARMARA’DA İSTANBUL FARKI

Kira artışlarının "en yavaş gerçekleştiği" illere bakıldığında; Marmara Bölgesinde yer alan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova gibi iller listede dikkat çekiyor. Sanayi ve ticaret merkezi olan bu illerde yüksek nüfus ve talebe rağmen kira artış hızı düşük kaldı.

Bu arada İstanbul’da yıllık kira artışı ortalama %44 gibi daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Mega kent, diğer Marmara illerinden açık bir farkla ayrıştı.

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Kira eylül
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