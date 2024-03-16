FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Oruç tutamayanların verdiği para nedir? Oruç tutamayanların verdiği paraya ne denir?

Oruç tutamayanların verdiği para nedir? Oruç tutamayanların verdiği paraya ne denir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
15.03.2024 20:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanda sağlık problemleri gibi nedenlerden ötürü oruç tutamayanlar fidye tutarını araştırır. 1 günlük ramazan fidyesi, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretini temsil eder. Oruç fidyesinin kaç TL olduğunu soran kişilere ise oruç fidyesinin ne kadar olduğuyla birlikte bu bağışın toplam miktarının nasıl bulunduğu ve ne zaman ödendiği gibi detaylar da açıklanmalıdır. Böylece ramazanda oruç ibadetini yerine getiremeyen kişiler bu durumu doğru bir şekilde telafi edebilir.

Oruç tutamayanların verdiği para nedir? Oruç tutamayanların verdiği paraya ne denir?

Oruç tutamayanların verdiği para bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücreti olacak şekilde belirlenmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından duyurulan ramazan fidyesi tutarı oruç tutulamayan günler için yoksul kimselere ödenmelidir. Oruç fidyesi olarak da adlandırılan bu bağışın doğru zamanda yapılması ve net bir şekilde hesaplanması da önem arz eder. Dolayısıyla oruç fidyesi tutarı açıklanırken ele alınan bu bağış türünün nasıl yapıldığına yönelik olarak da bilgi aktarılmalıdır.

Oruç tutamayanların verdiği para nedir?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyen kişiler bu durumu telafi etmenin yollarını merak edebilir. Oruç tutulamayan günlerde yerine getirilemeyen ibadetin telafi edilmesi için ise 2 ayrı seçenek mevcuttur. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından da açıklandığı üzere oruç tutulamayan günler için ramazan ayı boyunca fidye verilmesi veya kaza orucu tutulması mümkündür. Yani Müslüman bireyler ramazan ayında ibadetlerini yerine getiremedikleri günler için bağış yapabilir veya ilerleyen günlerde kaza orucu tutabilir. Kaza orucu da tutamayacak olan kişiler ise ramazan ayında yerine getiremedikleri ibadetlerini fidye bağışlama yoluyla telafi edebilir.

Ramazan fidyesi olarak da adlandırılan kavram oruç tutamayanların verdiği para şeklinde tanımlanabilir. Bu tutar her sene bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayabileceği bir miktar olarak belirlenir. Dolayısıyla oruç fidyesinin yoksul bir kişinin günde 2 öğün olacak şekilde beslenme ihtiyacını karşılayacağı miktar olarak hesaplandığı söylenmelidir. Bu bağlamda “Oruç tutamayanların verdiği paraya ne denir?” diyen kişilere aktarılması gereken yanıt ramazan / oruç fidyesi olarak açıklanmalıdır.

Oruç tutmayanlar ne veriyor?

Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınan dini görevlerdendir. Ancak bu süreçte sağlık problemleri olan veya yaşlılık nedeniyle fiziksel sağlamlığı iyi olmayan kişiler oruç tutamayabilir. Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan kişiler bu durumu oruç fidyesi bağışlayarak telafi edebilir. Buna ek olarak ramazan ayının yalnızca belirli günlerinde yine sağlık sorunu gibi nedenlerden ötürü oruç tutamayan kişiler eksik günlerini fidye ödeyerek tamamlayabilir. Yani ramazan veya oruç fidyesi olarak adlandırılan sadakanın kaza orucu tutamayacak kişiler için bir telafi seçeneği olduğu söylenmelidir.

Oruç tutamayan kişilerin ödemeleri gereken fidye her sene kişi başı günlük ücrete denk gelecek miktar şeklinde açıklanır. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklanan ramazan fidyesi tutarının doğru zamanda uygun görülen kişilere verilmesi de mühimdir. Bu bağışın yoksul kimselere yapılması gerekir. Oruç fidyesi Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir.

2024 için oruç tutamayan kişi ne kadar fidye verecek?

Oruç ibadetini yerine getiremediği için ramazan fidyesi vermeyi planlayan kişilerin güncel tutarı bilmeleri mühimdir. Yani günümüz için Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 ramazan fidyesi tutarının öğrenilmesi gerekir. 2024 oruç fidyesi tutarı kişi başı 130 TL’dir. Buna ek olarak açıklanan tutarın bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretini, yani bir günlük oruç fidyesini temsil ettiği unutulmamalıdır.

Oruç tutamayanların verdiği para 2024 yılı için hesaplanırken gün sayısı ile 130 TL çarpılmalıdır. Bu durumda 30 gün boyunca oruç tutamayan bir kişinin toplamda 3.900 TL ramazan fidyesi ödemesi ödemesi gerekir. Ancak ramazan ayının yalnızca belirli günlerinde oruç tutamayan kişiler bu günlerin sayısı ile 130 TL’yi çarparak ödenecek ramazan fidyesi tutarını bulabilir.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı değişiyor ama kilo yerine gramla alıyorlar! Satışlar arttıFiyatı değişiyor ama kilo yerine gramla alıyorlar! Satışlar arttı
Bakan Bolat açıkladı: 4 milyon liradan fazla ceza kesildiBakan Bolat açıkladı: 4 milyon liradan fazla ceza kesildi
Altın rallisi gümüşe yaradı, zirveye ortak olmaya geliyor... Kazancını katladıAltın rallisi gümüşe yaradı, zirveye ortak olmaya geliyor... Kazancını katladı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan fidye fidye ne demek fidye ne kadar fidye nedir oruç fidyesi 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder
En Çok Okunan Haberler
Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Geri sayım başladı, Meclis'e geliyor... AK Parti'den açıklama

10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Geri sayım başladı, Meclis'e geliyor... AK Parti'den açıklama

Fiyatı değişiyor ama kilo yerine gramla alıyorlar! Satışlar arttı

Fiyatı değişiyor ama kilo yerine gramla alıyorlar! Satışlar arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.