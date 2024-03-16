Oruç tutamayanların verdiği para nedir? Oruç tutamayanların verdiği paraya ne denir?

Oruç tutamayanların verdiği para bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücreti olacak şekilde belirlenmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından duyurulan ramazan fidyesi tutarı oruç tutulamayan günler için yoksul kimselere ödenmelidir. Oruç fidyesi olarak da adlandırılan bu bağışın doğru zamanda yapılması ve net bir şekilde hesaplanması da önem arz eder. Dolayısıyla oruç fidyesi tutarı açıklanırken ele alınan bu bağış türünün nasıl yapıldığına yönelik olarak da bilgi aktarılmalıdır.

Oruç tutamayanların verdiği para nedir?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyen kişiler bu durumu telafi etmenin yollarını merak edebilir. Oruç tutulamayan günlerde yerine getirilemeyen ibadetin telafi edilmesi için ise 2 ayrı seçenek mevcuttur. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından da açıklandığı üzere oruç tutulamayan günler için ramazan ayı boyunca fidye verilmesi veya kaza orucu tutulması mümkündür. Yani Müslüman bireyler ramazan ayında ibadetlerini yerine getiremedikleri günler için bağış yapabilir veya ilerleyen günlerde kaza orucu tutabilir. Kaza orucu da tutamayacak olan kişiler ise ramazan ayında yerine getiremedikleri ibadetlerini fidye bağışlama yoluyla telafi edebilir.

Ramazan fidyesi olarak da adlandırılan kavram oruç tutamayanların verdiği para şeklinde tanımlanabilir. Bu tutar her sene bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayabileceği bir miktar olarak belirlenir. Dolayısıyla oruç fidyesinin yoksul bir kişinin günde 2 öğün olacak şekilde beslenme ihtiyacını karşılayacağı miktar olarak hesaplandığı söylenmelidir. Bu bağlamda “Oruç tutamayanların verdiği paraya ne denir?” diyen kişilere aktarılması gereken yanıt ramazan / oruç fidyesi olarak açıklanmalıdır.

Oruç tutmayanlar ne veriyor?

Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınan dini görevlerdendir. Ancak bu süreçte sağlık problemleri olan veya yaşlılık nedeniyle fiziksel sağlamlığı iyi olmayan kişiler oruç tutamayabilir. Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan kişiler bu durumu oruç fidyesi bağışlayarak telafi edebilir. Buna ek olarak ramazan ayının yalnızca belirli günlerinde yine sağlık sorunu gibi nedenlerden ötürü oruç tutamayan kişiler eksik günlerini fidye ödeyerek tamamlayabilir. Yani ramazan veya oruç fidyesi olarak adlandırılan sadakanın kaza orucu tutamayacak kişiler için bir telafi seçeneği olduğu söylenmelidir.

Oruç tutamayan kişilerin ödemeleri gereken fidye her sene kişi başı günlük ücrete denk gelecek miktar şeklinde açıklanır. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklanan ramazan fidyesi tutarının doğru zamanda uygun görülen kişilere verilmesi de mühimdir. Bu bağışın yoksul kimselere yapılması gerekir. Oruç fidyesi Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir.

2024 için oruç tutamayan kişi ne kadar fidye verecek?

Oruç ibadetini yerine getiremediği için ramazan fidyesi vermeyi planlayan kişilerin güncel tutarı bilmeleri mühimdir. Yani günümüz için Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 ramazan fidyesi tutarının öğrenilmesi gerekir. 2024 oruç fidyesi tutarı kişi başı 130 TL’dir. Buna ek olarak açıklanan tutarın bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretini, yani bir günlük oruç fidyesini temsil ettiği unutulmamalıdır.

Oruç tutamayanların verdiği para 2024 yılı için hesaplanırken gün sayısı ile 130 TL çarpılmalıdır. Bu durumda 30 gün boyunca oruç tutamayan bir kişinin toplamda 3.900 TL ramazan fidyesi ödemesi ödemesi gerekir. Ancak ramazan ayının yalnızca belirli günlerinde oruç tutamayan kişiler bu günlerin sayısı ile 130 TL’yi çarparak ödenecek ramazan fidyesi tutarını bulabilir.





