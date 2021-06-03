OSB'lerde üretim yapana ücretsiz arazi!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile OSB'lerde tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulaması 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

OSBÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yalan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasında süre uzatımı memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Uygulamanın, OSB'lerdeki üretim, yatırım ve istihdamın artırılmasındaki önemine dikkat çeken Kütükcü, "Bu uygulama, OSB'lerimizin büyük kısmını etkiliyor. Bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasına göre, birinci kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde indirimsiz, ikinci kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde yüzde 60 indirimli, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde yüzde 80 indirimli, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde ise bedelsiz olarak tahsis yapılabiliyor. Bedelsiz arsa tahsisi uygulaması OSB'lerde boş durumda bulunan sanayi parsellerinin üretime kazandırılması için 'can suyu' niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA



