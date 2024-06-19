Osman Gazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli… O şirketlere de ek vergi geliyor: Yıllık 5 milyar lirayı bulacak

Daha önce kurumlar vergisi için oranların artırılmasına ilişkin sinyali Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vermişti. Bu kapsamda bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi planlanan vergi paketi taslağından, dev şirketlere ek vergi çıktı.

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINA 5 PUANLIK REVİZE

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre söz konusu vergi taslağında, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Ankara Garı, havalimanları, şehir hastaneleri ve birçok otoyol gibi Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) modeliyle hayata yüzlerce projeyi yöneten şirketlerin kurumlar vergisi oranı, bankalarla eşitlenecek. Buna göre, dev şirketler devlete artık yüzde 25 değil yüzde 30 kurumlar vergisi ödeyecek.

YILLIK 5 MİLYAR TL EK VERGİ ÖDEYECEKLER

Söz konusu yasanın Meclis'ten geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından, şirketler yüzde 5 artırılan yenİ kurumlar vergisini 1 Ocak 2025'den itibaren ödemeye başlayacak.

Yapılması planlanan artışla devletin yıllık yaklaşık 5 milyar TL, fazladan gelir elde etmesi planlanıyor. YİP ve KÖİ projelerinin 30-40 yıllık uzun vadeli sözleşmelerle hazırlandığı düşünüldüğünde söz konusu artış devletin kasasına ciddi oranda ek vergi geliri sağlayacak.







