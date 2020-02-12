FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Osmangazi Köprüsü’nde hisse satışı için JPMorgan’a yetki verildi

Osmangazi Köprüsü’nde hisse satışı için JPMorgan’a yetki verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Gebze-İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ'de potansiyel hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirildi.

Osmangazi Köprüsü’nde hisse satışı için JPMorgan’a yetki verildi

Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve Osmangazi köprüsünü de içeren Gebze-İzmir otoyolunun ihalesini Nisan 2009'da Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu konsorsiyum kazandı.

Toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olan projenin 4.96 milyar doları kredi, 1.5 milyar doları özkaynak ve 800 milyon doları net erken işletme geliri ile fonlandı.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak JPMorgan'ın yetkilendirilmesinin ardından potansiyel alıcıların değerlendirileceği belirtilerek, "Ne kadarlık bir hisse satışı oalcağı, alıcılara, fiyata ve ilgiye bağlı olarak değişir" dedi.

JPMorgan konu hakkında yorum yapmadı, Otoyol AŞ'den ise haberin yazıldığı sırada bir cevap alınamadı.

Projede yüzde 19'un altında payı bulunan İtalyan Astaldi , İtalyan inşaat sektöründeki gerilemeden sert bir şekilde etkilenerek konkordato ilan etmişti. Bu kapsamda Türkiye'deki varlıklarından da çıkan Astaldi geçen sene sonunda da İstanbul üçüncü köprüdeki yüzde 33 hissesini Türk ortağına satmak için anlaşmıştı.

Otoyol Yatırım AŞ'de Nurol İnşaat, Özaltın ve yüzde 26.98 hissesi bulunurken, Astaldi'nin yüzde 18.86 ve Göçay'ın da yüzde 0.2 hissesi mevcut.

Gebze-İzmir otoyolunun değer tespiti ve potansiyel alıcıların belirlenmesine yönelik danışman seçimi için girişimlere başlandığı geçen sene başında duyurulmuştu.

KAYNAK:REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
ASELSAN'dan rekor kar! Yüzde 45 arttıASELSAN'dan rekor kar! Yüzde 45 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmangazi, Gebze-İzmir otoyolu,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Okuyucu Yorumları 10 yorum
bu hükumetin bu millete attığı en büyük kazık yap işlet modelidir.
@limman yap işlet devret modelini bütün ülkeler kullanır sadece türkiyede olan bir şey değildir ve uzun vadede devlet için çok daha avantajlıdır.. ama işte gelde bunu konuştuştuğu konudan bile bir haber olsan senin gibi * anlat..
hani yerli ve milliydi yalan gırla
Zaten bizim değil ne yaparsanız yapın, ben körfezi dolaşıyorum sorun yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

Rusya'ya en çok ihraç edildi

14 Şubat öncesi kuyumculara talep arttı

14 Şubat öncesi kuyumculara talep arttı

Satış sonrası hizmet zorunluluğu olan ürünlere yenileri eklendi

Satış sonrası hizmette yeni dönem

Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı

Ocakta tüm zamanların zirvesini gördü

Koronavirüs endişesiyle yerli üretim ateş ölçerlere talep arttı

Koronavirüs endişesiyle talep patladı

Emekli promosyonları ne zaman ödenecek?

Emekli promosyonları ne zaman ödenecek?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.