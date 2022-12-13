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ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçlarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

13.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Heyecanla beklenen sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçlarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 31 bin 183 sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurular 5 Aralık’ta tamamlanmıştı. Gözler Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM, Sağlık Bakanlığına sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2022/11 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 BİN 183 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

Sağlık Bakanlığı3

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

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