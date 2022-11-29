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ÖSYM Sağlık Bakanlığı Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans tercih kılavuzu 2022 YAYIMLANDI! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI!

29.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına dair detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖSYM Sağlık Bakanlığı Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans tercih kılavuzu 2022 YAYIMLANDI! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar yeni alımların nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMINA dair detaylara da haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022 YAYIMLANDI!

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537’si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831’i ise hemşirelerden oluşacak.

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

“Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000.”

Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle:

Büro Personeli 400 (Lisans), İstatistikçi 38 (Lisans), Bilgisayar Mühendisi 70 (Lisans), Biyomedikal Mühendisi 116 (Lisans), Çevre Mühendisi 15 (Lisans), Elektrik/Elektronik Mühendisi 10 (Lisans), Endüstri Mühendisi 24 (Lisans), İnşaat Mühendisi 27 (Lisans), Şoför 483 (Ortaöğretim), Toplam: 700 (Linans), 483 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 1183.

Sağlık Bakanlığı1

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLAR ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADRO DAĞILIMI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADRO DAĞILIMI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADRO DAĞILIMI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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