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ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihi nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

26.07.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih kılavuzu açıklaması üniversite sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından merakla bekleniyor. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapacak kişiler yerleşebilecekleri okulların araştırmasını yapıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır, ne zaman başlayacak?

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihi nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

YKS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçları ÖSYM Başkanı Ersoy'un sosyal medya paylaşımı ile eş zamanlı olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi sonuc.osym.gov.tr'den TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları puanı öğrendi. Şimdi gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Bu nedenle 2023 YKS tercih kılavuzu merak konusu oldu. Adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgilerini baz alarak tercih yapacaklar. İşte, 2023 YKS tercih süreci hakkında merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günbü itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

ÖSYM'NİN YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


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