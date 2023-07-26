ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihi nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

YKS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçları ÖSYM Başkanı Ersoy'un sosyal medya paylaşımı ile eş zamanlı olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi sonuc.osym.gov.tr'den TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları puanı öğrendi. Şimdi gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Bu nedenle 2023 YKS tercih kılavuzu merak konusu oldu. Adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgilerini baz alarak tercih yapacaklar. İşte, 2023 YKS tercih süreci hakkında merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günbü itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.



