Otel, restoran ve kafeler için yeni zorunluluk! Son tarih açıklandı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde ulusal entegrasyon süreci devam ederken, otel, restoran ve kafe işletmeleri için yeni aşamaya geçildi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, geri kazanım hedeflerinin yakalanmasında bu işletmelerin kritik bir konuma sahip olduğunu belirterek, Depozito Bilgi Yönet Sistemi (DBYS) kayıtlarının Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 1 Temmuz'da başlayan DOA Sistemi ulusal entegrasyon döneminin ilk günlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk hafta içinde milyonlarca DOA logolu içecek ambalajı yeniden ekonomiye kazandırılırken, sistemin sürdürülebilirliği açısından önemli paydaşlardan biri olan otel, restoran ve kafe işletmeleri için zorunlu kayıt dönemi başladı.

İÇECEK AMBALAJLARININ YÜZDE 65'İ BU İŞLETMELERDE TÜKETİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen DOA Sistemi ile her yıl piyasaya sunulan yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sistem kapsamında ilk etapta geri kazanım oranının yüzde 50'ye çıkarılması, ilerleyen dönemde ise bu oranın yüzde 80 seviyesine ulaştırılması planlanıyor.

Bu hedeflerin gerçekleşmesinde otel, restoran ve kafe işletmeleri önemli bir görev üstleniyor. Geri kazanılması amaçlanan içecek ambalajlarının yaklaşık yüzde 65'inin bu işletmelerde tüketilmesi, söz konusu işletmeleri sistemin en önemli aktörleri arasına taşıyor.

DOA logolu ambalajların sisteme dahil edilmesiyle geri kazanım oranlarının artırılması, kaynak kullanımında verimliliğin sağlanması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

DBYS KAYITLARI İÇİN SON TARİH EKİM AYI SONU

Zorunlu uygulama kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması ve birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemesi gerekiyor.

Ulusal entegrasyon sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için kayıtların Ekim ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Belirlenen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler uygulanabilecek.

Kayıt işlemlerini tamamlayan işletmelerde toplanan DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli şekilde teslim alınarak geri dönüşüm sürecine aktarılıyor. Sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik ödemesi yapılırken, toplama, taşıma ve doğrulama süreçleri dijital altyapı üzerinden takip ediliyor.

"TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, ulusal entegrasyon döneminin sistemin tüm paydaşlarla birlikte geliştirileceği önemli bir süreç olduğunu ifade etti. Öztürk, vatandaşların uygulamaya gösterdiği ilginin dönüşüme duyulan güveni ortaya koyduğunu belirterek, otel, restoran ve kafe işletmelerinden de aynı hassasiyeti beklediklerini söyledi.

İçecek ambalajlarının önemli bölümünün bu işletmelerde oluştuğuna dikkat çeken Öztürk, işletmelerin DBYS kayıtlarını ve yetkilendirilmiş operatör seçimlerini zaman kaybetmeden tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Ulusal entegrasyon döneminin yalnızca bir uygulama süreci olmadığını belirten Öztürk, bu dönemi sistemin sahadan gelen geri bildirimlerle güçlendirileceği bir öğrenme süreci olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Öztürk, vatandaşların desteği, işletmelerin sahiplenmesi ve tüm paydaşların iş birliğiyle Türkiye'nin döngüsel ekonomi yolculuğunun daha ileri bir seviyeye taşınacağını ifade etti.