OPEC ve müttefikleri olan OPEC+, genellikle yükselen petrol fiyatlarına neden olan uzatılmış arz kesintileri konusundaki artan spekülasyonlarla Cumartesi günü toplanması planlanmıştı. Ancak, toplantının 30 Kasım tarihine ertelendiği yeni bir gelişme bildirildi ve analistler bu gecikmenin nedenini grup içinde olası farklı görüşlere işaret ettiğini belirtiyor, ancak bu henüz onaylanmadı.

Eğer bütçenizi aşmayan ve ekonomik çözümler arayan bir yatırımcı iseniz, en iyi ücretsiz hisse senedi tarayıcıları hangileridir diye merak ediyor olabilirsiniz. Ücretsiz hisse senedi tarayıcıları arasında, değerli bilgiler sunabilen seçenekler bulunmaktadır. Dolar Endeksi alımı için adım atma konusunda bilgi edinebilir, yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için atılacak adımları keşfetme fırsatına sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ekonomi takvimini nasıl takip edeceğinizle ilgili içgörüler elde edebilir ve öngörü gücünden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Uygun maliyetli çözümler arayan yatırımcılar için bu değerli bilgiler, finansal başarıya giden yolda rehberlik edebilir.

https://www.tradingview.com/x/CKtIB0iZ/

Grafik TradingView’den

OTKAR son fiyatı 431 TL seviyesinde kısa vadeli hareketli ortalama (10 günlük) 438,35 TL, uzun vadeli hareketli ortalama (50 günlük) 425,38 TL ve 200 günlük hareketli ortalama ise 380,84 TL olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli trendin bir miktar zayıf olduğunu göstermektedir çünkü 10 ve 50 günlük ortalamanın çapraz ateşinden sıyrılamadı.

RSI değeri 48,96, Stochastic %K değeri 63,14 ve Stochastic %D değeri 76,09 olarak ölçülmüştür. Bu değerler, hisse senedinin şu anda nispeten dengede olduğunu göstermektedir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapma (MACD) seviyesi 3,15 iken, MACD sinyal seviyesi 3,29'dur. Bu durum, kısa vadeli momentum kaybının devam ettiğini göstermektedir.

Aroon Up değeri 64,29 iken, Aroon Down değeri 21,43'tir. Bu durum, hisse senedinin son zamanlarda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu göstermektedir.

419 TL ve 476 TL arasındaki grafik oluşumunun Sat sinyalinde oluşundan ötürü biraz daha beklemenin yerinde olacağını belirtebiliriz.

Sonuç itibarıyle, bugünkü fiyat hareketi, kritik 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyesini test ettikten sonra aşağı yönlü hareket etti. 200 SMA, genellikle emtianın önceki bir döneme ait bir pivot noktası olan 82 dolar seviyesi ile yaklaşık aynı zamana denk gelir. Daha geniş 2020'den 2022'ye kadar olan hareketin %50 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 77 dolar seviyesinde bir sonraki destek seviyesi görünüyor, ardından 71.50 dolar seviyesi odaklanacaktır. Siyonistlerin boykot edilmesi ve terör devleti İsrail’e petrol satışının azalması, petrolde yeni bir adil düzeni getirebilir ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla fırsat sunabilir.







