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Oto gazda 6 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bugün oto gazda 6 kuruş zam yapıldığını ancak bu zammın pompa fiyatına yansıtılmadığını açıkladı.

Oto gazda 6 kuruş zam yapıldı

Geçen haftaki zammın ardından bu hafta hem motorin hem de benzinde fiyat indirimine gidildi. Bu hafta benzinde 19 kuruş, motorinde ise 11 kuruş fiyat indirimi pompaya da yansıtılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlGeçen haftaki zammın ardından bu hafta hem motorin hem de benzinde fiyat indirimine gidildi. Bu hafta benzinde 19 kuruş, motorinde ise 11 kuruş fiyat indirimi pompaya da yansıtılmıştı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunu da mı ekrem ımamoglu yaptı troller ? Hukumet her seye zammı döşuyor.
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