Oto gazda 6 kuruş zam yapıldı

Geçen haftaki zammın ardından bu hafta hem motorin hem de benzinde fiyat indirimine gidildi. Bu hafta benzinde 19 kuruş, motorinde ise 11 kuruş fiyat indirimi pompaya da yansıtılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlGeçen haftaki zammın ardından bu hafta hem motorin hem de benzinde fiyat indirimine gidildi. Bu hafta benzinde 19 kuruş, motorinde ise 11 kuruş fiyat indirimi pompaya da yansıtılmıştı.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



25/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 6 krş/lt



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS (@trepgis) September 24, 2020



