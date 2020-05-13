Otobüs bilet fiyatları dudak uçuklatıyor

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında birçok şehirde seyahat kısıtlaması var. Samsun da pandemi sonrasında seyahat kısıtlamasında bulunan iller arasında yer alıyor. Virüs öncesi binlerce yolcu sirkülasyonu olan otobüs terminali, bu günlerde boş durumda. Peronlara otobüslerin ve vatandaşların girişi yasaklanırken, başka şehirlere gitmek zorunda olan vatandaşlar ise şehir içi otobüs duraklarının olduğu kısımdan otobüslerine binerek, başka şehirlere gidiyorlar. Yolcular bilet fiyatlarının pahalılığından yakınırken, şoförler ise yarı kapasiteyle çalıştıkları için fiyatların biraz yüksek olduğunu ifade ettiler.

'YOLCULARIN TEK ŞİKAYETİ FİYATLAR AMA BİZ DE YARI KAPASİTEYLE ÇALIŞIYORUZ'

Otobüslerin virüs kapsamında yarı kapasiteyle yolcu taşıdığını ifade eden 40 yıllık uzun yol şoförü Mustafa Keskin, “Otobüsler şu anda vatandaşlar için çok iyi. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Kendimiz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Araçlar her gidilen yerde dezenfekte ediliyor. Yolcuların tek şikayeti fiyat ama biz de 40 kişiyle gittiğimiz yere 20 kişiyle gidiyoruz. O yüzden fiyatlar yüksek. Yolcular firmalara suç buluyor ama firmaların bu işte suçu yok. Bugün İzmir’e gidiyoruz. Virüsten önce İzmir’e sezonda 200 TL’ye yolcu götürüyorduk. Şu anda ise 300 TL’ye götürüyoruz. Yollar öncelere nazaran daha kalabalıklaştı. İşi olan da olmayan da gidiyor. Denetimler çok sıkılaştı. Hemen hemen her şehir giriş-çıkışında denetimler oluyor” dedi.