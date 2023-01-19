Otobüs bilet fiyatlarına 'zam yok' demişti! Dernekten açıklama geldi: 'Sözlerimiz çarpıtıldı...'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajans'ına yaptığı açıklamasında, "Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak TOFED tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "TOFED Genel Başkanı Birol Özcan’ın, 2023 yılı içinde bilet fiyatlarına zam yapılmayacağı şeklinde bir beyanatta bulunduğu cihetiyle ajanslarda asılsız haberler yapılmaktadır" denildi. Açıklamada, Özcan'ın basın mensuplarına hiçbir zaman 2023 yılında bilet fiyatlarına zam yapılmayacağı yönünde bir açıklamasının olmadığı vurgulandı.

ÖTV VE KDV İÇİN İNDİRİM TALEBİ

"Bakanlığın taban ücret tarifesi yayınlaması gerektiği ve maliyetin altında kesilen bilet fiyatlarının önüne geçilmesinin kamu yararına olduğu, ayrıca bilet fiyatlarına etki eden otogar çıkış ücretlerinin belirlenmesinde ülke genelinde farklı ve fahiş çıkış ücretlerinin olduğu, bu kapsamda çıkış ücretlerine de tavan ücret tarifesinin getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denilirken; TOFED Genel Başkanı Birol Özcan'ın önceki açıklamalarında yolcu bilet fiyatlarının pahalanmaması için akaryakıt fiyatlarının düşürülmesinin zorunlu olduğu, bu gerçekleştirilemiyorsa yolcu taşımacılığında kullanılan akaryakıttan alınan ÖTV’nin düşürülmesi ve bilet ücretlerinden alınan KDV’nin yüzde 8’e indirilmesinin önem arz ettiğini belirttiği de

hatırlatıldı.

ZORUNLU KÖPRÜ GEÇİŞİ BİLET FİYATLARINI ARTTIRIYOR

Açıklamada, "Bu çerçevede 2023 yılı itibariyle köprü ve otoyollara zam yapılmamasının bilet ücretlerini olumlu yönde etkileyeceği ifade edilmiş, İstanbul’a yakın illere sefer yapan otobüslerin bilet fiyatlarına önemli bir etki eden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden zorunlu otobüs geçiş uygulamasının değiştirilerek, trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlere izin verilmesi gerektiği de belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.





