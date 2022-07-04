Otobüs biletlerinde yeni dönem! Biletler artık...

Çeşitli nedenlerden dolayı bilet fiyatlarına zam yapan otobüs firmalarının bazıları ödeme yöntemlerini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Mesafeyle doğru orantılı artan bilet fiyatları, 500 liraya kadar yükselebiliyor. Bu meblağı ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için taksitlendirme sistemi gündemde. Vatandaşlara göre uygulama öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir’den memleketine gidecek öğrenciler için iyi olacağı düşünülüyor. Henüz çok yeni olan sistemi bazı firmalar müşterilerinin hizmetine sundu. Anlaşmalı bankalarla firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler bazı vatandaşlarca olumlu karşılanarak talep gördü.

Taksitli bilet satışı konusunda görüş bildiren öğrenci Hasip Demirhindi, ailesinden aldığı destek ile hayatını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Taksitli bilet satışı işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil. Ailemizden aldığımız destek ile geçiniyoruz. O yüzden maddi olarak kalıcı çözüm değil. Hatta bazı firmalar son zamlardan sonra gidiş-dönüş bileti kesmemeye başlamış. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor, o yüzen kalıcı bir çözüm olacağını sanmıyorum. Ben Kırşehir’e gidiyorum biletimi 230 liraya aldım taksitli bilet alımı imkânını bu fiyat için kullanmazdım. Benim için çok faydalı olacağını sanmıyorum. Daha yüksek bir meblağ olsaydı kullanabilirdim. Talep görebilir, çünkü şuanda içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar iyi değil Daha uzun yola gidecek arkadaşalar daha pahalı oluyor. Onlar bundan yararlanabilir” diye konuştu.

“BÖYLE BİR İMKÂN OLSA TABİİ Kİ YARARLANIRDIM”

Bir diğer üniversite öğrencisi olan Semra Tarhan ise, böyle bir uygulamadan yararlanmak istediğini belirtti. Eskişehir’den memleketi Mardin’e yolculuk edeceğini dile getiren Tarhan, “Bence işe yaramaz ve geçici bir çözüm olur. Daha sonra firmalar yine kendi bildiğini, kendi çıkarları doğrultusunda ne gerekirse onu yaparlar. Biz halkta yine mağdur oluruz. Ben şuan Mardin’e gidiyorum. Böyle bir imkân olsa tabii ki yararlanırdım. Öğrenciyim sonuçta paraya ihtiyacımız oluyor. 550 lira bir öğrenci olarak çok fazla” ifadelerine yer verdi.

Kars’a yolculuk etmek için 500 liraya bilet alan İsmet Çekin, uygulamanın yaralı olacağını düşünenlerden. Konuyla ilgili konuşan İsmet Çekin, “Uygulama güzel, işe de yarar bir anda 500 lira yerine taksitli almak daha mantıklı. Ama çözüm bu değil, çözüm mazota çare bulmak. Yani balık vermeyeceksin balık tutmayı öğreteceksin. Ben şimdi Kars’a gidiyorum bir de bunun dönüşü var. Öğrenciler için güzel ama sonuçta para yine öğrenicinin babasının cebinden çıkıyor. Devlet büyüklerimizin bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Firmalara bir kabahat bulamıyorum, giderler ortada” dedi. (İHA)

