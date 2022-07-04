FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otobüs biletlerinde yeni dönem! Biletler artık...

Otobüs biletlerinde yeni dönem! Biletler artık...

04.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüs firmaları artan maliyetler karşısında yeni uygulamaya geçti. Bilet fiyatlarının yükselmesiyle birlikte taksit uygulamasına başladı. Bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını ücretlerini taksitlendirme uygulaması vatandaş tarafından olumlu karşılanırken, Eskişehir’deki öğrenciler bu uygulamayı imkân dâhilinde kullanmak istediklerini belirtti.

Otobüs biletlerinde yeni dönem! Biletler artık...

Çeşitli nedenlerden dolayı bilet fiyatlarına zam yapan otobüs firmalarının bazıları ödeme yöntemlerini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Mesafeyle doğru orantılı artan bilet fiyatları, 500 liraya kadar yükselebiliyor. Bu meblağı ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için taksitlendirme sistemi gündemde. Vatandaşlara göre uygulama öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir’den memleketine gidecek öğrenciler için iyi olacağı düşünülüyor. Henüz çok yeni olan sistemi bazı firmalar müşterilerinin hizmetine sundu. Anlaşmalı bankalarla firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler bazı vatandaşlarca olumlu karşılanarak talep gördü.

Taksitli bilet satışı konusunda görüş bildiren öğrenci Hasip Demirhindi, ailesinden aldığı destek ile hayatını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Taksitli bilet satışı işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil. Ailemizden aldığımız destek ile geçiniyoruz. O yüzden maddi olarak kalıcı çözüm değil. Hatta bazı firmalar son zamlardan sonra gidiş-dönüş bileti kesmemeye başlamış. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor, o yüzen kalıcı bir çözüm olacağını sanmıyorum. Ben Kırşehir’e gidiyorum biletimi 230 liraya aldım taksitli bilet alımı imkânını bu fiyat için kullanmazdım. Benim için çok faydalı olacağını sanmıyorum. Daha yüksek bir meblağ olsaydı kullanabilirdim. Talep görebilir, çünkü şuanda içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar iyi değil Daha uzun yola gidecek arkadaşalar daha pahalı oluyor. Onlar bundan yararlanabilir” diye konuştu.

b068f574-060e-4d50-97fc-5b3d0bd886ed

“BÖYLE BİR İMKÂN OLSA TABİİ Kİ YARARLANIRDIM”

Bir diğer üniversite öğrencisi olan Semra Tarhan ise, böyle bir uygulamadan yararlanmak istediğini belirtti. Eskişehir’den memleketi Mardin’e yolculuk edeceğini dile getiren Tarhan, “Bence işe yaramaz ve geçici bir çözüm olur. Daha sonra firmalar yine kendi bildiğini, kendi çıkarları doğrultusunda ne gerekirse onu yaparlar. Biz halkta yine mağdur oluruz. Ben şuan Mardin’e gidiyorum. Böyle bir imkân olsa tabii ki yararlanırdım. Öğrenciyim sonuçta paraya ihtiyacımız oluyor. 550 lira bir öğrenci olarak çok fazla” ifadelerine yer verdi.

Kars’a yolculuk etmek için 500 liraya bilet alan İsmet Çekin, uygulamanın yaralı olacağını düşünenlerden. Konuyla ilgili konuşan İsmet Çekin, “Uygulama güzel, işe de yarar bir anda 500 lira yerine taksitli almak daha mantıklı. Ama çözüm bu değil, çözüm mazota çare bulmak. Yani balık vermeyeceksin balık tutmayı öğreteceksin. Ben şimdi Kars’a gidiyorum bir de bunun dönüşü var. Öğrenciler için güzel ama sonuçta para yine öğrenicinin babasının cebinden çıkıyor. Devlet büyüklerimizin bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Firmalara bir kabahat bulamıyorum, giderler ortada” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı zammında son dönemeç! 13,7 milyon emekliyi kapsayacakEmekli maaşı zammında son dönemeç! 13,7 milyon emekliyi kapsayacak
Sigaraya bir zam daha geldi! Sigaraya bir zam daha geldi!
Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli olduMilyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu
Anahtar Kelimeler:
otobüs otobüs bileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Çalışanın yüzünü güldürecek karar!

Çalışanın yüzünü güldürecek karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.