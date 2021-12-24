Otobüs, metro, metrobüs ve taksi ücretleri ne kadar oldu? İETT'ye zam mı geldi? İşte 2022 İETT toplu ulaşım tarifesi!

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına zam geldi. Gelişme sonrası yeni fiyatların miktarı merak ediliyor. Peki otobüs, metro, metrobüs ve taksi ücretleri ne kadar oldu?

OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına%36, servis ücretlerine ise %27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Yeni karara göre önümüzdeki günlerden itibaren metro metrobüs, otobüs, taksi, dolmuş ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında %36’lık bir zam gelecek.

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak açıklanmıştı. Mavi kartlarda ise tam bilet 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.

Zammın yansıtılmasının sonrasında bu fiyatlar %36 oranında artacak.

Artışla beraber tam 5,48 TL’ye, öğrenci 2.66 TL’ye, sosyal kart ise 3,92 TL'ye çıkacak.

Mavi kartlarda ise tam 429,76 TL'ye, öğrenci 78,20 TL'ye, sosyal kart 266,56 TL'ye yükselmiş olacak. Daha önce 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren uygulanan eski fiyatlar ise şöyleydi;



