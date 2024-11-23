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Otobüs, minibüs, taksilerde yüz tanıma sistemi... Bakan Uraloğlu duyurdu! Ulaşımda yeni dönem 2025'te başlıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.11.2024 15:27
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Katıldığı canlı yayında toplu ulaşımda yapılacak yeni uygulamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni dönemde taksi, dolmuş ve otobüslerde yüz tanıma kamerası kullanılacağını açıkladı. Ayrıca Bakan Uraloğlu, 5G sisteminin hayata tam olarak geçirilmesi için tarih de verdi.

Otobüs, minibüs, taksilerde yüz tanıma sistemi... Bakan Uraloğlu duyurdu! Ulaşımda yeni dönem 2025'te başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNNTÜRK'ün canlı yayınında ulaşım hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, sürücülerin çalışma saati düzenlemesinden toplu taşımada kullanılacak yüz tanıma kamerasına kadar yapılacak tüm denetimleri anlattı.

Bakan Uraloğlu, yaşanan kaza ve güvenlik durumlarından dolayı kamera zorunluluğu getirdiklerini belirterek, "Otobüslerle ilgili genel anlamda seyahat eden, güzergahları yolcuları vs... orada en kıymetli olan da takograflarınan takibi. Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız" sözlerini kullandı.

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BAKAN URALOĞLU SOSYAL MEDYA İÇİN KONUŞTU

Sosyal medyaya dair açıklamalarda da bulunan Bakan Uraloğlu, 58 milyon Instagram kullanıcının olduğunu belirterek 75 milyon kişinin günlük 7 saat kullanımı olduğunu aktardı. Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buralardan faydalanıyoruz ama hepimizin uyması gereken kurallar var. Toplumsal hassasiyetlerimiz var. Biz bunlara uyulmasını istiyoruz. Yasakçı zihniyet içinde olmak istemiyoruz. Kurallar çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz. Kurallara uymayanları biz yaptırımlarla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bırakmaya başladık. İçerik çıkarmaya yönelik taleplerimiz karşılanmıyordu, şimdi üst seviyeden karşılanmaya başlandı. Bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafta yapıldı. Türkiye temsilcilerinin bize ilettikleri, bilgi sahibi olmadıkları, ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Rekabet Kurumu'yla beraber. Orada gerçekten haksızlık olduğunu tespit ettiğimizde Rekabet Kurumu'yla adım atmamız söz konusu"
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5G 2026 YILINDA DEVREDE OLACAK

5G ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, denemelere başlandığını vurgulayarak, "İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma, deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026’nın hemen başında ilk sinyali alırız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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