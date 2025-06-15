FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Peş peşe yola çıktılar, ek seferler bile konuldu 'Bilet sıkıntısı var'

İçerik devam ediyor

İsrail ile İran arasındaki füze saldırılarının ardından kapatılan hava sahası nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar ülkelerine otobüslerle gidiyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle turizm firmaları ek seferler koydu. Otobüs şoförü Ömer Sağdıç "Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu. Ailelerini merak edenler var" diyerek bilet sıkıntısına da vurgu yaptı.

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi.

ISTANBUL--HAVA-SAHASI-KAPANINCA-IRANLILA_766577_226313

TURİZM ŞİRKETLERİNİN ÖNÜNDEN BİRDEN FAZLA OTOBÜS YOLA ÇIKTI

Otogarlarda yoğunluk yaşanırken, turizm şirketlerinin önünden de birden fazla otobüs yola çıktı. İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi.

ISTANBUL--HAVA-SAHASI-KAPANINCA-IRANLILA_766583_226313

EK SEFER KOYDULAR

Bazı İranlılar valizleriyle turizm şirketlerine ait ofislerin önünde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu. Ayrıca yurt dışından gelen bazı yolcular da Türkiye'den İran'a otobüsle gidiyor.

ISTANBUL--HAVA-SAHASI-KAPANINCA-IRANLILA_766579_226313

'BİLET SIKINTISI VAR, BULAMAYANLAR ERTESİ GÜNÜ BEKLİYOR'

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, “Biz, 22 saatte Gürbulak Sınır Kapısına kadar bin 600 kilometre yol gidiyoruz. Otobüste 47 yolcumuz var, hepsi İranlı olduğu için direk gümrük kapısına gidiyoruz. Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu. Ailelerini merak edenler var. Bildiğim kadarıyla bizim arabalar dolu gidiyor, ek seferler var. Uçak seferleri iptal olmuş, genellikle otobüsü tercih ediyorlar. Bilet sıkıntısı var, bulamayanlar ertesi günü bekliyor veya başka bir zamana alıyorlar" diye konuştu.

ISTANBUL--HAVA-SAHASI-KAPANINCA-IRANLILA_766582_226313

Memleketine dönen bir yolcu, “Çalıştık yeter bu kadar gidiyoruz. Yolculuk bizim şehrimize kadar 3 gün falan sürüyor" ifadelerine yer verdi.

ISTANBUL--HAVA-SAHASI-KAPANINCA-IRANLILA_766580_226313

'AİLELERİNİ MERAK EDİYORLAR'

Turizm şirketi çalışanı Eyüp Ezati, “Hava yolu seferleri iptal olduğu için bütün uçakla gidecekler, bileti olan olmayan dahil, bütün vatandaşlar mecburen kara yoluyla gitmek zorunda kaldı. Bu yoğunluk ondan dolayı oldu. İranla İsrail savaşı nedeniyle ailelerini merak ediyorlar. İran’da internet yavaş olduğu için haber alamıyorlar. Türkiye’de yaşayan İran vatandaşları ve yurt dışından gelenler de var. Onlar da aracın içinde, onlar da İran’a gidiyorlar" dedi. (DHA)

ISTANBUL--HAVA-SAHASI-KAPANINCA-IRANLILA_766578_226313Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyorBakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor
Bakan Işıkhan: TÜİK’in oranı, son 20 yılın en düşük işsizlik oranıBakan Işıkhan: TÜİK’in oranı, son 20 yılın en düşük işsizlik oranı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail otobüs otobüs bileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Emekli için 'seyyanen zam' talebi! En düşük emekli maaşı...

Emekli için 'seyyanen zam' talebi! En düşük emekli maaşı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.