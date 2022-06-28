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Otogarlarda bayram hareketliliği başladı! Vatandaşlara bilet uyarısı

28.06.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Firma yetkilileri, bilet fiyatlarının ortalama 200 ile 600 TL arasında değiştiğini belirterek, biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulundular. Öte yandan ek sefer çıkaracaklarını da bildirdiler.

Otogarlarda bayram hareketliliği başladı! Vatandaşlara bilet uyarısı

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlarda hareketlilik oluşturmaya başladı. Bayram öncesi vatandaşlar biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başladı. Yoğunluğa göre ek sefer düzenleyeceklerini belirten firma yetkilileri, bilet fiyatlarının ortalama 200 ile 600 TL arasında değiştiğini söyledi.

“BAYRAMA GİDECEK OLAN VATANDAŞLAR ŞİMDİDEN BİLETLERİNİ ALSINLAR”

Bayramda yoğunluğun gözüktüğünü ifade eden otobüs şoförü Hüseyin Kıdal, “Eski bayramlara nazaran o yoğunluk yok. Eski bayramları arıyoruz. Bayrama gidecek olan vatandaşlar şimdiden biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Ek seferler düzenliyoruz fakat ama eskiye göre fazla kaldıramıyoruz. O yüzden biletlerin şimdiden tedarik edilmesi gerekiyor. İstanbul-Hopa 550 TL, bayramda ise 600 TL olacak” şeklinde konuştu.

“BİLETLERİNİ SON GÜNE BIRAKTIKLARI ZAMAN BÜYÜK BİR YOĞUNLUK OLUYOR”

Bayram yoğunluğunun başladığını belirten otobüs şoförü Mustafa Değerli, “Bayramda daha yoğun olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar biletlerini ne kadar önce alırlarsa o kadar iyi. Şu anda arabalar dolu görünüyor. Ek seferler çıkartacağız. İnsanlar son güne bıraktığı zaman büyük bir yoğunluk oluyor bu sefer bizde talepleri karşılayamıyoruz. Biz Manisa, Soma, İzmir güzergahında çalışıyoruz. İstanbul-Soma 280 TL, Soma-İzmir 80 TL. Bayramın son gününde fiyatlarımızda bir oynama olmayacak” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMI HER SENE KEŞAN’DA GEÇİRİYORUM”

Bayram için Edirne Keşan’a gittiğini belirten Haluk Yurtsever, “Emekli öğretmenim ben her zaman bayramı orada geçiriyorum. Bu günde kızımı yolcu etmek için geldim tekrar geri dönüyorum. Vatandaşlar biletlerini son güne bırakmasınlar. Ben biletimi son güne bırakmadım. Bileti ise 200 TL’ye aldım” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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