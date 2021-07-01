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Otogaza 39 kuruşluk zam

01.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak. Yine 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak 25 kuruşluk zam ise EŞEL Mobil'den karşılanacak ve pompa fiyatlarına yansımayacak.

Otogaza 39 kuruşluk zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

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