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Otokar'ın net kârı 516.4 milyon TL oldu

27.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokar'ın net karı yılın 9 ayında 516.4 milyon TL şeklinde kaydedildi.

Otokar'ın net kârı 516.4 milyon TL oldu

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021'in 9 ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırdı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, üçüncü çeyrek sonunda cirosunu 2.7 milyar TL'ye taşıdı. İhracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 büyüten Otokar'ın 9 aylık ihracatı 224 milyon USD, net karı ise 516.4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yılın 9 ayında süregelen pandemi koşullarına rağmen başarılı sonuçlara ulaştıklarını belirterek, "İhracat pazarlarında yeni projeler için çalışmaya devam ederken, iç pazardaki ihalelerde büyük başarı gösterdik. İzmir toplu taşımacılığı için ürettiğimiz 364 adet otobüsü, siparişi almamızı takiben 7 ay gibi kısa bir süre içinde teslim ettik. Ukrayna’ya doğal gazlı otobüs ihraç ettik. Daha önce siparişini aldığımız 4x4 ve 8x8 zırhlı araçlarımızı başarıyla teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın yıl içinde kazandığı ihalelerin ve aldığı siparişlerin önümüzdeki dönemde Otokar'ın başarısını tamamlayacak işler olduğuna dikkati çeken Görgüç, şunları kaydetti;

"Otobüs alanında ilk 9 ayda Ankara ve İstanbul’un toplu taşımacılık ihalelerinin kazananı olduk. Slovakya, Ürdün gibi farklı coğrafyalardan yeni siparişler aldık. Eylül ayından itibaren elektrikli otobüsümüz Kent Electra'nın Avrupa’daki tanıtım çalışmalarına hız verdik. Daha temiz bir çevre ve daha sessiz trafik vadeden elektrikli otobüsümüzün Almanya, İspanya, Romanya’da başlayan tanıtımları şu an İtalya’da devam ediyor. Bir sonraki durağı ise Fransa olacak. Iveco ile otobüs alanındaki iş birliğimiz de planlandığı şekilde ilerliyor. Savunma sanayii alanında ise daha önce aldığımız siparişlerin üretim ve teslimatlarına devam ediyoruz. İlk 9 ayda birçok önemli fuara ve etkinliğe katıldık, kara sistemlerindeki yetkinliklerimizi kıtalar arası sergiledik. Hem ticari hem askeri alandaki bu gelişmeler Otokar’ın sürdürülebilir büyümesini daim kılarak bizi başarıyla geleceğe taşıyan işler olacak.

Teknoloji alanında da Otokar'ı küresel çapta bir üst lige çıkaracak çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Türkiye'nin ilk hibrit otobüsünün ardından 2011’de Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü tanıtmıştık. Yılın başında duyurduğumuz otonom otobüsümüz için yürüttüğümüz çalışmalara da hız kesmeden devam ediyoruz. Diğer taraftan savunma sanayii alanında insansız ve uzaktan komutalı kara sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor."

EN İYİ İŞVERENLER ARASINDA

Görgüç, Kincentric tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda iki yıldır "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer alan Otokar'ın bu yıl “Great Places to Work” unvanını almaya hak kazandığını vurgulayarak, "Kurulduğumuz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Otokar ailesi olarak, insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz çalışmaların sonucunda en iyi iş yeri ve işverenler arasında yer almaya hak kazandığımız için gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Otokar
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